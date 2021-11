B3 terá novos horários de funcionamento a partir de segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira, 8, a B3 terá novos horários de funcionamento. Com o final do horário de verão nos Estados Unidos, a informou que o pregão regular para o mercado local de funcionará das 10h às 18h, ou seja, será estendido por uma hora.

O after market ficará suspenso, com exceção dos dias de exercício de sobre ações.

Os derivativos e operações estruturadas sobre câmbio terão mais meia hora de negociação encerrando às 18h30. Os principais derivativos de café terão negociação estendida até as 16 horas. Os contratos relativos serão negociados até as 15 horas.

Por fim, os futuros de índices locais ganham mais meia hora para negociação, com fechamentos diversos. O exercício de opções sobre índice de ações acompanha o mercado à vista e prorroga em uma hora o exercício automático de posição titular, para às 18h.

Mercado* Cancelamento de Ofertas Pré-Abertura Negociação Call de Fechamento Início - Fim Início - Fim Início - Fim Início - Fim Mercado a vista 09:30 - 09:45 09:45 - 10:00 10:00 - 17:55 17:55 - 18:00 Fracionário 09:30 - 09:45 09:45 - 10:00 10:00 - 17:55 17:55 - 18:00 Mercado a termo - - 10:00 - 18:25 - Mercado de opções 09:30 - 09:45 09:45 - 10:05 10:05 - 17:55 17:55 - 18:15 Bovespa Mais – Todos os ativos 09:30 - 09:45 09:45 - 10:00 10:00 - 17:55 17:55 - 18:00 BDRs 09:30 - 09:45 09:45 - 10:00 10:00 - 17:55 17:55 - 18:00 09:30 - 09:45 09:45 - 10:00 10:00 - 17:55 17:55 - 18:00 ETFs de 09:30 - 09:45 09:45 - 10:05 10:05 - 17:55 17:55 - 18:15 ETFs de 09:30 - 09:45 09:45 - 10:00 10:00 - 16:55 16:55 - 17:00 Mercado de balcão organizado – Todos os ativos 09:30 - 09:45 09:45 - 10:00 10:00 - 17:55 17:55 - 18:00 Opções sobre índice de ações 09:30 - 09:45 09:45 - 10:05 10:05 - 17:55 17:50 - 18:15

* A B3 Informa que as correções de operações poderão ser efetuadas em todos os mercados e fases de negociação até às 19 horas