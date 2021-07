B3 vira sócia de nova empresa da Totvs por R$ 600 milhões

A B3 (B3SA3) e a Totvs (TOTS3) anunciaram nesta segunda-feira, 12, a formação de uma sociedade, em que a B3 passa a deter 37,5% na recém-criada TFS (Soluções em Software) após um investimento de 600 milhões de reais. A produtora brasileira de software detém o restante da participação na empresa.

A transação avalia a TFS em 1,6 bilhão de reais. A empresa é resultado de uma separação da Totvs da operação de soluções de gestão para o segmento de serviços financeiros. O negócio tem 400 funcionários e receita líquida em 2020 de cerca de 140 milhões de reais.

Invista com o maior banco de investimentos da América Latina. Abra sua conta no BTG Pactual digital

Segundo as companhias, a TFS pretende ser a principal opção de tecnologia B2B (business to business) para o setor financeiro. A carteira de produtos da empresa inclui: plataforma para , com soluções para o processamento e controle de "middle e back offices"; plataforma de soluções de "core banking" voltada a pequenos e médios bancos; e uma plataforma de processamento e gestão para operações de cartões private label, segundo as empresas.

O CEO da TFS será Denis Piovezan, ex-vice-presidente da Linx, responsável pela idealização e lançamento da Linx Pay Hub. Em comunicado, Piovezan afirma que a nova etapa da TFS será marcada por autonomia na gestão e um plano ambicioso focado nos clientes.

“O suporte e experiência da Totvs e da B3 trazem robustez e segurança para a nova operação. O objetivo é atingir um crescimento acelerado e, futuramente, buscar o IPO'' disse o CEO.

A conclusão da operação precisa de aval das autoridades regulatórias.

Esteja sempre informado sobre as notícias que movem o mercado. Assine a Exame