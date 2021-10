Balanços de gigantes de tecnologia impõem novo teste a Wall St

Investidores estão se voltando para uma saraivada de relatórios de balanços corporativos de gigantes de tecnologia e internet de Wall Street, à medida que de alto crescimento, que lideraram os mercados durante anos, enfrentam pressões regulatórias, obstáculos na cadeia de suprimentos e rendimentos crescentes dos títulos do Tesouro.

Apple Inc, Microsoft Corp, Alphabet Inc, Amazon.com Inc e Facebook Inc divulgam resultados trimestrais na próxima semana.

Coletivamente, esses cinco nomes respondem por mais de 22% da ponderação no S&P 500, o que confere a seus movimentos enorme influência sobre o índice mais amplo.

Empresas que representam 46% do valor de mercado do S&P 500 devem publicar resultados trimestrais na próxima semana, de acordo com o Goldman Sachs.

Sólidos relatórios de lucros ajudaram a elevar o S&P 500 para novos recordes, com o índice de referência em alta de 5,5% até agora em outubro. Em setembro, o índice registrou sua maior queda percentual mensal desde o início da pandemia, em março de 2020.