Balanços nos EUA, Aliansce-brMalls, Camil e o que mais move o mercado

Perspectivas de que o ciclo de alta de juros está próximo de começar nos Estados Unidos seguem pressionando bolsas de valores nesta sexta-feira, 14, após declarações de membros do Federal Reserve terem contribuído para as fortes perdas registradas em Wall Street, no último pregão.

O S&P 500, principal índice de Nova York, vem de 1,42% de queda, enquanto o índice Nasdaq, com maior concentração de empresas de tecnologia, tombou 2,51%. O clima é mais ameno nesta manhã, ao menos, no mercado americano, que volta suas atenções à agenda de balanços do quarto trimestre.

Stoxx 600: - 0,50%

S&P 500 futuro (EUA): + 0,17%

Nasdaq futuro (EUA): + 0,11%

Entre os resultados mais aguardados estão os de grandes bancos americanos, que devem servir para balizar as expectativas para os números do setor, no Brasil. Entre os balanços do dia estão os do JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup e da maior gestora do mundo BlackRock.

Dados da atividade econômica americana também seguem no radar, com a divulgação das vendas do varejo, às 10h15 (de Brasília) e da produção industrial, às 11h15, ambos referentes ao mês de dezembro.

Números de vendas do varejo também serão divulgados no Brasil, mas relativos ao mês de novembro. Por aqui, a expectativa é de queda de 0,2% na comparação mensal e de 6,5% na comparação anual.

Aprenda quais são os tipos de investimentos e como montar a sua própria carteira neste curso completo e acessível da EXAME.

Fusão Aliansce-brMalls

A Aliansce Sonae (ALSO3) oficializou a oferta para a combinação de negócios com a brMalls (BRML3). Os termos propostos envolvem a incorporação das da brMalls pela Aliansce, com a base acionária da brMalls recebendo, em troca, uma parcela em ações e outra, em dinheiro.

Os acionistas da brMall receberão, caso a proposta seja aceita, novas ações emitidas pela Aliansce representativas de 50% de seu capital social. Dessa forma, seria emitida 1 ação da Aliansce para cada 0,318 ação da brMalls. Adicionalmente, os acionistas da brMalls receberão 1,350 bilhão de reais em dinheiro, sendo 1,618 real por ação.

“A Operação pretendida representa uma excelente oportunidade de criação de valor, que resultará em significativos ganhos aos acionistas de ambas as companhias e, em especial, que viabilizará, ainda mais, a transformação dos setores de varejo e shopping centers por meio do fortalecimento da companhia combinada”, afirma a Aliansce Sonae em fato relevante.

Camil

A Camil (CAML3) reportou na última noite seu resultado do trimestre encerrado em novembro. No período, a companhia teve redução de 6,9% de seu líquido para 120,5 milhões de reais, enquanto a receita líquida cresceu 14% para 2,273 bilhões de reais. A receita foi impulsionada pelo aumento do volume de vendas e dos preços do feijão e açúcar. A teleconferência sobre o resultado será às 11h e poderá ser acessada por este link.