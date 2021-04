Banco do Brasil vende 1.000 imóveis com até 70% de desconto

Durante o mês de abril o Banco do Brasil (BB) vende 1 mil imóveis com até 70% de desconto. As aquisições podem ser feitas tanto por leilão quanto por venda direta, no site do banco criado em parceria com o outlet de imóveis Resale, e os valores começam em R$ 25 mil.

Os imóveis podem ser comprados à vista, com mais 3% de desconto, ou parcelados em até 12 vezes sem juros. Estão quitados e não possuem dívidas a cargo do adquirente. As vendas ocorrem 100% online.

Para saber mais sobre os imóveis em oferta, basta acessar o portal Seu Imóvel BB e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse – região, tipo de imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).