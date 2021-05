Banco do Brasil vende 1.317 imóveis com até 68% de desconto

Até o final deste mês o Banco do Brasil (BB) vende 1.317 imóveis com até 68% de desconto, por valores que se iniciam em 20 mil reais e vão até 7 milhões de reais. As transações são feitas tanto por leilão quanto por venda direta no site Seu Imóvel BB, parceria do banco com o outlet de imóveis Resale.

Os imóveis podem ser comprados à vista, com mais 3% de desconto, ou parcelados em até 12 vezes sem juros. Estão quitados e não possuem dívidas. As vendas ocorrem online.

Além da venda direta, o BB também realiza leilões virtuais, intermediados pelos leiloeiros oficiais do banco.

Para saber mais sobre os imóveis em oferta, basta acessar o portal Seu Imóvel BB e aplicar os filtros de acordo com o interesse – região, tipo de imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).