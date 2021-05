Banco Inter avança 7% na bolsa após parceria com ABC

As units do Banco Inter (BIDI11) lideram as altas do e disparam em torno de 7% no final da manhã desta quinta-feira, 20, com investidores repercutindo a parceria firmada com o Banco ABC Brasil (ABCB4) para operação no mercado de capitais. As do ABC avançam cerca de 2%.

Em fato relevante divulgado na noite de ontem, o Inter afirmou que pretende usar a expertise do ABC em originação e estruturação de operações de de infraestrutura, e de distribuição no segmento institucional.

Já o Inter entraria com a capilaridade e expertise em crédito imobiliário, para a distribuição de produtos financeiros entre os seus mais de 11 milhões de clientes.

O avanço representa a maior alta do Ibovespa em um dia que o índice ronda a estabilidade. Para as units do Inter, a retomada é um respiro diante das perdas de 24% que o papel acumula no mês de maio. No ano, porém, os papéis acumulavam alta de 79% até o fechamento do último pregão.

O acordo é mais benéfico para o ABC que para o Inter, na análise do banco BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME). “A parceria é especialmente positiva para o ABC, que aproveita o poder de distribuição no varejo do Inter”, afirmam, em nota, os analistas.

