Banco lança empréstimo cobrado na fatura do cartão com taxa de 2,97%

O banco digital do Bradesco, o Digio, lança a Grana Extra, linha de crédito com valor pré-selecionado entre 1.000 e 30.000 reais, que cobra as parcelas do empréstimo diretamente na fatura do cartão de crédito do banco. O pagamento pode ser realizado de seis a até 24 vezes, com juros a partir de 2,97% ao mês.

Após a contratação, a quantia solicitada cai diretamente na conta-corrente do Digio. Apenas o valor da parcela mensal consome o limite do cartão.

O dinheiro pode ser utilizado para qualquer fim e o foco é ajudar aqueles que buscam pagar ou renegociar dívidas com juros menores, financiar obras na casa, ajudar a pagar parcelas de financiamentos no fim do mês, entre outros.

O Grana Extra é uma alternativa a produtos com taxas mais altas, como cheque especial e os próprios juros rotativos do cartão.

Como solicitar o Grana Extra

O Grana Extra será disponibilizado no aplicativo do Digio. Os clientes da base que tiverem a conta digital poderão encontrá-lo na tela inicial do app no menu “Minha Conta” e pelo botão “Grana Extra”, abaixo do saldo disponível, realizar a contratação do valor desejado.