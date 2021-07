Banco dá 0,5% de cashback para compras feitas no cartão de débito

A Neon lança programa de cashback que devolve 0,5% do valor das compras feitas no cartão de débito. O dinheiro de volta vale para qualquer compra no cartão físico, presencial ou virtual, utilizado em compras online, assinaturas e serviços de streaming.

Para participar do programa, é preciso pagar uma mensalidade de R$ 4,90. O cliente pode entrar e sair do programa a qualquer momento pelo app da fintech.

Todas as compras a partir de R$ 1 no débito contam para o saldo de cashback do cliente assinante do programa.

O valor pode ser resgatado assim que a transação é confirmada pela bandeira, num prazo de até sete dias. O dinheiro pode ser sacado, transferido, utilizado para pagar contas ou novas compras.

O programa está disponível para todos os clientes da fintech, que planeja ampliá-lo para compras no cartão de crédito nos próximos meses.

