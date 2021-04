Banco Mundial mira título "verde" para proteger rinocerontes na África

O Banco Mundial planeja vender neste ano um título destinado a captar fundos para aumentar a população de rinocerontes-negros ameaçados de extinção na África do Sul.

O título de cinco anos da emissão de 670 milhões de rands (US$ 45 milhões) será o primeiro do mundo para a preservação da vida selvagem. O objetivo é realizar a oferta em meados do ano.

O retorno para investidores será determinado pela taxa de crescimento das populações dos animais em duas reservas sul-africanas, de acordo com o Rhino Impact Investment Project, uma iniciativa lançada pela Sociedade Zoológica de Londres.

Se for bem-sucedido, o programa pode ser expandido para proteger as populações de rinocerontes-negros no Quênia, bem como outras espécies selvagens, como leões, tigres, gorilas e orangotangos, disse o Rhino Impact em documento detalhando a proposta.

A iniciativa oferece uma oportunidade para que pessoas interessadas em proteger a natureza obtenham um retorno por seu apoio e, possivelmente, reinvistam em novos projetos, em vez da rota mais tradicional em que as iniciativas são financiadas por filantropos ou governos.

“O mecanismo inovador de financiamento dos títulos para a conservação da vida selvagem planeja usar um título com classificação AAA do Banco Mundial e do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento”, disse o documento. O Credit Suisse está assessorando o projeto.

O Banco Mundial também venderá um título de conservação de US$ 100 milhões ao mesmo tempo, sem especificar para que será usado.

O plano era vender os títulos no ano passado, mas a emissão foi adiada por causa do impacto do coronavírus.

Dos 29.000 rinocerontes entre cinco espécies globalmente, cerca de 80% estão na África do Sul e quase todos são rinocerontes-brancos. O número de rinocerontes-negros caiu para cerca de 5.500 em relação a 65.000 em 1970 e potencialmente 850.000 no passado, de acordo com o Banco Mundial.

Os animais são encontrados em quatro países africanos, incluindo na África do Sul, e podem pesar até 1,4 tonelada - são muito menores do que o rinoceronte-branco. Existem 2.046 rinocerontes-negros na África do Sul atualmente, disse o Banco Mundial.