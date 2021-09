Banco Pan dispara 9,5% após aquisição da Mobiauto; entenda o negócio

As do Banco Pan (BPAN4) encerraram o pregão desta segunda-feira, 13 de setembro, com valorização de 9,45% e negociadas a 17,25 reais. Foi a segunda maior alta entre os 91 papeis que compõem o .

A forte valorização se seguiu ao anúncio, antes da abertura do mercado, da aquisição de 80% das da Mobiauto, considerada a maior plataforma digital independente para compra e venda de veículos do país.

O Pan já é um player revelante no segmento de autos e motos, com uma carteira de crédito aproximada de 13,5 bilhões de reais. O negócio reforça o apetite do banco em ampliar sua estratégia digital no financiamento nesse ramo. O objetivo é aprimorar a experiência dos clientes e aumentar o engajamento dos lojistas parceiros.

"A aquisição da Mobiauto amplia a oferta de produtos e serviços na nossa plataforma. Vamos seguir investindo em tecnologia para oferecer aos clientes a melhor e mais completa experiência", disse Carlos Eduardo Guimarães, o Cadu, CEO do Banco Pan.

A Mobiauto foi criada em 2019 e se tornou um dos maiores classificados de carros online do Brasil, com 4,6 milhões de acessos por mês.

"Temos crescimento acelerado em razão do desenvolvimento in-house de ferramentas que facilitam o dia a dia dos nossos clientes e da intensa criação de conteúdo por meio da nossa revista online", afirmou Sant Clair de Castro Júnior, CEO da Mobiauto.

"Vamos ampliar nossa capilaridade, contando com toda a infraestrutura do banco para ofertar nossas soluções para seus mais de 12 milhões de clientes e 19.000 lojistas parceiros em todo território nacional", disse o executivo.

A plataforma Mobiauto está estruturada em três principais linhas de negócio: (1) classificados online e revista Mobiauto; (2) plataforma de gestão one-stop-shop, com soluções para lojistas e concessionárias como integrador web, CRM, ERP, site white label e call tracking, entre outros; e (3) plataforma de repasse B2B, que conecta revendas, concessionárias, locadoras e bancos na desmobilização de veículos.