Banco Pan antecipa saque-aniversário do FGTS a partir de 1,99% ao mês

O Banco Pan anunciou, nesta quarta-feira, 22, que permitirá que os seus clientes possam antecipar o saque-aniversário com garantia do FGTS de forma 100% digital por meio do aplicativo da conta.

Segundo o banco, a nova modalidade de empréstimo tem uma taxa de juros inferior a outros produtos do mercado e está disponível até para quem estiver ‘negativado’. Todos os trabalhadores que possuem saldo no fundo de garantia podem alterar para a modalidade do saque-aniversário pelos canais digitais do FGTS da Caixa.

Conheça o maior banco de investimentos da América Latina. Abra sua conta no BTG Pactual digital

A partir da solicitação feita, basta o cliente autorizar que o banco visualize o seu saldo do FGTS para contratar sua antecipação com o Pan. O cliente que contratar a antecipação do saque-aniversário do FGTS no Pan poderá antecipar a partir de 500 reais de seu benefício, em 3 parcelas anuais. A taxa de juros para antecipação é de 1,99% ao mês.

“Além de uma taxa muito competitiva, abaixo das praticadas no mercado, estamos colocando tudo isso à disposição dentro do nosso app, de forma rápida e sem burocracia”, explica Diogo Ciuffo, diretor de Banco Digital e Meios de Pagamento no Banco PAN.

Ao solicitar a antecipação do saque-aniversário, o valor contratado será creditado em apenas 1 dia útil na conta do cliente, sem precisar esperar o mês do seu aniversário para o resgate e sem se comprometer com uma parcela mensal. Quando chegar o mês do seu aniversário, a Caixa fará o pagamento ao Pan automaticamente.

O saque-aniversário do FGTS é uma modalidade de saque do fundo de garantia lançada ao mercado em 2019 que permite que o trabalhador com saldo no FGTS saque anualmente, em seu mês de aniversário, uma alíquota de seu saldo no fundo, acrescida de uma parcela adicional, de acordo com uma tabela estabelecida pelo Governo.

Segundo a Caixa, atualmente, há mais de R$ 434 bilhões em recursos depositados nessas contas de dezenas de milhões de pessoas, e que poderiam estar circulando na economia.