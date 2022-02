Banco Pan (BPAN4): 5 destaques do resultado do 4º tri. Ação sobe 3%

O Banco Pan (BPAN4) divulgou na manhã desta terça-feira, dia 8, o seu resultado no quarto trimestre de 2021. As sobem perto de 3% por volta das 11h30, para a casa de 9,50 reais.

Veja abaixo 5 destaques dos números divulgados pelo banco digital (que pertence ao BTG Pactual):

1. Pan atinge 17,1 milhões de clientes e CAC diminui

O Pan continua a captar novos clientes de forma acelerada: alcançou expansão de 13% no quarto trimestre e de 124% no ano de 2021, para 17,1 milhões de clientes. Eram 7,6 milhões com algum produto ou serviço do banco ao fim de 2020.

O número de clientes com conta no banco -- os chamados banking clients -- chegou a 12,7 milhões, avanço de 16% na comparação trimestral e de 268% na base anual.

Foram 49.000 novos clientes por dia útil no quarto trimestre, dos quais 49% de forma orgânica, sem uso de campanhas de marketing, por exemplo.

"Em apenas seis meses, os ganhos de eficiência trouxeram o CAC [custo de aquisição por cliente] para 35 reais no quarto trimestre de 2021, comparado aos 62 reais do segundo trimestre de 2021", diz o banco no documento de resultados.

2. Banco cada vez mais transacional

O Pan alcançou um índice de ativação de 52% nos banking clients: são clientes com crédito, depósito em conta corrente ou que realizaram alguma operação com o banco nos 90 dias do trimestre.

O número médio de produtos por cliente subiu de 2,4 para 2,6, o que sinaliza que o PAN está conseguindo elevar a receita por cliente por meio de sua estratégia de cross-sell (venda cruzada de produtos).

3. Crédito como ferramenta principal de engajamento

"Acreditamos que o crédito é uma importante ferramenta para atração, engajamento e monetização de clientes, por isso continuamos a lançar novos produtos e melhorar a experiência do cliente", apontou o banco no resultado.

A carteira total de crédito chegou a 34,9 bilhões de reais, com avanço trimestral de 5% e anual de 21%. Desse volume, 12,9 bilhões de reais (37% do total) são empréstimos para 5,4 milhões de clientes bancários.

Um exemplo destacado pelo banco foi o lançamento em meados de 2021 do empréstimo antecipado em cima do saque-aniversário do FGTS.

"Em apenas sete meses de operação, o produto provou ser um sucesso; nesse período, originamos mais de 3,8 bilhões de reais em novos créditos para mais de 2 milhões de clientes. Apenas no quarto trimestre, originamos 2,361 milhões de reais."

4. Expansão da frente de seguros

"A distribuição de seguros é peça-chave dentro da estratégia de , cross-sell e expansão da nossa plataforma completa de serviços focados em atender as necessidades especificas dos nossos clientes", apontou o documento.

O Pan chegou ao fim do ano com 1,7 milhão de clientes em seguros, dos quais 491 mil são clientes do banco.

"Em breve, teremos novas ofertas de seguros, como: Seguro FGTS, Seguro de Vida, Seguro de Perda de Renda e Seguro Residencial, entre outros", antecipou o banco no documento sobre o que está no roadmap de produtos.

5. e ROE estáveis

O retorno anualizado sobre patrimônio líquido médio foi de 13,3% no quarto trimestre de 2021, frente ao retorno de 13,6% no terceiro trimestre e de 13,0% no quarto trimestre de 2020", apontou o banco.

O lucro líquido ficou em 190 milhões de reais, estável ante os 191 milhões de reais no trimestre anterior e com um avanço de 11% na comparação anual.