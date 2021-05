Banco realiza leilão de imóveis e terrenos com desconto de até 39% em SP

O Tribanco irá leiloar no dia 26, às 14h, quatro imóveis e dois terrenos com até 39% de desconto. Os lotes estão localizados nas cidades de Saltinho, Itápolis, Catanduva, Pindorama e Colina, no interior do estado de São Paulo.

Um dos destaques fica para o terreno no bairro Rancharia em Saltinho com 16% de desconto. O imóvel tem dois hectares e lance inicial de R$ 170 mil.

Outra opção é um galpão comercial em Colina, com 39% de desconto, 270 metros quadrados e lance inicial de R$ 195.000.

O leilão conta ainda com dois apartamentos residenciais na cidade de Itápolis, em lotes diferentes: um com 33% de desconto e lance inicial de R$ 460.000, e o segundo com 32% de desconto e lance inicial de R$ 465.000, ambos desocupados.

Será leiloado também um prédio comercial desocupado em Pindorama de 842 metros quadrados com desconto de 25% e lance inicial de R$ 320.000, e um terreno em Catanduva de 4.512,77 metros quadrados, com desconto de 17% e lance inicial de R$ 870.000.

Para participar do leilão, é preciso estar cadastrado no site da leiloeira, a Sato Leilões, e solicitar habilitação para o evento 24h antes do início do leilão. Quem deseja parcelar a aquisição do bem precisa passar por uma análise de crédito do banco. O leilão será realizado de forma virtual, e é importante conferir o edital do evento, no qual estão todas as informações.