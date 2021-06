Bancos antecipam restituição do IR 2021 com juros a partir de 1,69%

Troca de dívida

Apesar das taxas serem “atrativas” por serem mais baratas do que a média cobrada em linhas de empréstimo pessoal (segundo dados da Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade a média cobrada em abril foi de 3,30%) é necessário ter cautela.

Para Luciana Pantaroto, da Associação Brasileira de Planejamento Financeiro (Planejar), a contratação desta linha é indicada caso o contribuinte tenha uma dívida com juros mais altos, como cheque especial e rotativo do cartão de crédito.

“Se a pessoa tem uma dívida grande, indico que ela analise os juros e com o dinheiro da antecipação da restituição pague a dívida. É como se ela fizesse uma troca da dívida, mas neste caso, é trocar por uma mais barata.”

Ela ressalta ainda que existe um risco para quem contrata a linha de antecipação da restituição do IR, que é cair na malha fina e não receber a restituição. Ou ainda ter que fazer alguma retificação e receber um valor menor do que o previsto. Em ambos os casos, a pessoa terá que fazer o pagamento ao banco. “Se ela não conseguir pagar. Vai ter que negociar. Não tem como fugir.”

Por fim, a planejadora financeira indica que aqueles que não têm dívida devem esperar o pagamento da Receita. Ela ressalta que os valores são corrigidos pela taxa . E a indicação é que o dinheiro seja usado para formação de ou investido, caso a pessoa já tenha a reserva.

Veja taxas e condições

Veja abaixo as taxas e as condições dos cinco maiores bancos do país:

Santander

No Santander, o valor mínimo que pode ser antecipado é de 100 reais. A taxa de juros é a partir de 1,69% ao mês. O cliente pode contratar a linha de crédito no aplicativo do Santander, no Internet Banking ou em qualquer agência. O valor é creditado na conta corrente na mesma hora.

Caixa

Na Caixa, o crédito é limitado a 75% do valor da restituição do Imposto de Renda. As taxas variam entre 1,78% ao mês a 3,97% ao mês, a depender do nível de relacionamento do cliente com o banco.

Para adquirir, é necessário procurar uma agência Caixa com a seguinte documentação: documentos pessoais, comprovante de residência, comprovante de renda e declaração do imposto de renda com recibo de entrega. No recibo, é necessário que seja a Caixa instituição financeira indicada a receber a restituição.

Banco do Brasil

No Banco do Brasil, os clientes correntistas que indicaram o BB para recebimento da restituição podem antecipar até 100% do valor, limitado a 20 mil reais. O pagamento é feito na data do crédito da restituição ou no vencimento do contrato, em janeiro de 2022 (o que ocorrer primeiro). A contratação da linha é pode ser feita pelo aplicativo BB ou Internet Banking ou nos terminais de autoatendimento e nas agências. O BB não informou a taxa de juros cobrada.

Itaú Unibanco

No Itaú Unibanco, a linha, denominada de Credipré IR, tem limites de antecipação que variam de 200 reais a 5 mil reais para clientes do varejo e uniclass e até 10 mil reais para clientes Personnalité. Após a contratação, o pagamento é debitado diretamente da conta na data em que o cliente receber a restituição ou na data de vencimento do contrato (21 de dezembro), o que acontecer antes. Não é necessário apresentar a declaração do imposto As taxas de juros para são a partir de 1,73% ao mês. A contratação pode ser realizada nos canais digitais de atendimento (internet banking e aplicativos móveis), caixas eletrônicos, telefone e agências do Itaú Unibanco.

Bradesco

No Bradesco, o valor mínimo que pode ser contratado varia de 200 reais até 100% da restituição do IR, limitado ao valor de R$ 50 mil. A linha é para os clientes pessoa física correntistas ou funcionários da organização que indicaram sua conta Bradesco para crédito da Restituição do Imposto de Renda. O banco não informou as taxas, mas afirmou que são personalizadas de acordo com o perfil e relacionamento com o banco.