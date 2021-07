Bancos aumentam as taxas de juros de financiamentos de imóveis

Com a alta recente da , a janela de financiamento de imóveis mais barato está se fechando. O Santander já havia subido sua taxa mínima em 1 ponto porcentual, de 6,99% para 7,99%, na sexta-feira passada, dia 9. Nesta quinta-feira, 15, foi a vez do Bradesco e da Caixa formalizarem o aumento de suas taxas. É o que aponta o site comparador de financiamento de imóveis Melhortaxa.

A Caixa aumentou suas taxas em 0,5 ponto porcentual a partir de hoje. A taxa de juros para clientes com relacionamento com o banco passaram de 6,25% a 7,3% ao ano para 6,75% a 7,8% ao ano.

Por fim, o Bradesco aumentou em 0,2 pontos porcentuais as taxas cobradas nos segmentos Classic, Prime e Exclusive, passando a cobrar a partir de 7,3% ao ano no Classic.

Já o Itaú deve anunciar sua nova taxa nesta sexta-feira, 16, ou no máximo na semana que vem. O banco, que vinha praticando taxas a partir de 6,6% ao ano, vem dificultando o acesso ao crédito mais barato para clientes com renda mais baixa e menor valor de financiamento. Os juros para financiamentos abaixo de 600 mil reais e para consumidores com renda mensal menor do que 12 mil reais, subiram no banco, para 6,8%.

Até esta quinta-feira, 15, o Banco do Brasil não mexeu nas taxas cobradas na modalidade de financiamento indexada à Taxa Referencial (TR). Mas as taxas já estão em patamar mais alto no banco: chegam a 7,9% ao ano.

Veja o que mudou em cada banco:

Banco Taxa atual (em %) Taxa anterior (em %) Aumento Taxa média contratada (em %) Santander 7,99 6,99 1 ponto 6,99 Bradesco (Classic) 7,3 7,1 0,2 ponto 6,7 Bradesco (Exclusive) 7,1 6,9 0,2 ponto 6,7 Bradesco (Prime) 6,9 6,7 0,2 ponto 6,7 Itaú (Personalité) 6,9 6,7 0,2 ponto 6,7 Itaú (balcão) 7,3 7,1 0,2 ponto 6,7 Caixa (relacionamento) 6,75 a 7,8 6,25 a 7,3 0,5 ponto Não tem Caixa (balcão) 7 a 8 6,5 a 7,2 0,5 ponto Não tem Banco do Brasil (relacionamento) 7,69 7,69 Não mudou Não tem Banco do Brasil (balcão) 7,95 7,95 Não mudou Não tem

Paulo Chebat, CEO do Melhor Taxa, esperava um movimento mais lento de alta das taxas de juros do crédito imobiliário. "A pressão inflacionária vinha desde o início do ano e achamos que os bancos iam segurar mais os valores para fomentar a demanda. Mas não foi o que aconteceu".