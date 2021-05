Bancos centrais não são culpados por desigualdade, diz BIS

Por Carolynn Look

A desigualdade econômica não é causada pelos bancos centrais, e autoridades governamentais devem fazer sua parte no combate às razões fundamentais para a desigualdade de renda e riqueza, segundo o Banco de Compensações Internacionais.

“A desigualdade não é um fenômeno monetário no ”, disse o gerente-geral do BIS, Agustín Carstens, em discurso na Universidade de Princeton na quinta-feira.

“Os bancos centrais estão totalmente cientes das consequências de suas na distribuição de renda e riqueza em horizontes mais curtos”, mas “não têm as ferramentas necessárias para atingir resultados distributivos almejados além de seus objetivos obrigatórios”.

Autoridades na Europa e EUA enfrentam pressão para reconhecer o impacto desigual de suas políticas ultraexpansivas.

Com milhões de desempregados e protestos nos EUA por causa da desigualdade racial, no ano passado o Fed se comprometeu com uma abordagem mais inclusiva quando atualizou sua estratégia.

Já o Banco Central Europeu, que atualmente revisa sua abordagem, defendeu mais esforços para compreender o que a distribuição desigual de renda e riqueza significa para a transmissão de suas políticas.

Ainda assim, Carstens rebateu o argumento de que a política frouxa dos bancos centrais ajuda indevidamente os ricos por meio de preços mais altos de imóveis e ações, dizendo que fatores como tecnologia e globalização estão por trás do aumento da desigualdade.

Ele também destacou que a inflação sem controle atua como um imposto sobre os pobres, enquanto a instabilidade do setor financeiro causada por uma política monetária muito frouxa por muito tempo pode resultar em crises e cicatrizes duradouras de desigualdade.

“Cumprir o mandato dos bancos centrais de garantir a estabilidade macroeconômica fornece a melhor base para uma sociedade justa”, disse Carstens. Mas “manter a economia estável não é algo que a política monetária possa fazer por conta própria”.