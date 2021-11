Bancos centrais trazem poderosa munição para batalha climática

Por Reed Landberg e Nicholas Comfort, da Bloomberg

Além das promessas de incorporar a mudança climática nas decisões e mandatos de política monetária, potencialmente afetando trilhões de dólares em ativos financeiros, alguns bancos avaliam penalidades sobre garantias atreladas às emissões. Outros têm obrigado bancos a abordarem riscos climáticos por meio dos chamados testes de estresse, que somam os custos aos seus balanços.

A visão dos bancos centrais é a de que os danos ambientais e a transição para uma economia do chamado zero líquido são riscos econômicos e financeiros. Bancos, seguradoras e investidores não podem ignorá-los, e reguladores ajustam a política para desviar o sistema financeiro do financiamento de combustíveis fósseis. Na véspera da conferência COP26 de líderes globais, o Banco da Inglaterra ameaçou medidas duras contra empresas que não conseguirem gerenciar os riscos climáticos a partir de 2022.

Embora as advertências de autoridades monetárias ecoem parte do que cientistas e ativistas vêm dizendo há anos, suas vozes não podem ser ignoradas nas salas de reuniões. Reguladores também têm o poder de penalizar bancos por estarem excessivamente expostos a indústrias poluentes, ordenando que reservem mais capital para compensar o risco.

O governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, e Frank Elderson, membro do conselho executivo do Banco Central Europeu, tinham planos de discutir o assunto na quarta-feira, juntamente com uma reunião a portas fechadas com presidentes de bancos centrais e ministros das Finanças reunidos na COP26 em Glasgow.

Nem todas as instituições avançam na mesma velocidade. O Federal Reserve dos EUA tem se destacado como retardatário, embora isso esteja mudando sob a supervisão da secretária do Tesouro, Janet Yellen. Ela se encontrou com líderes do setor financeiro em Glasgow na terça-feira para pedir que canalizem mais capital para o combate à mudança climática.

No mês passado, um painel com os principais reguladores liderado por Yellen declarou a questão uma “ameaça emergente” à estabilidade financeira, indicando que as agências devem tomar medidas para reduzir o risco.

Veja exemplos práticos de como as empresas geram valor aos seus negócios com as normas do ESG