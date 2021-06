Bancos fazem pré-cadastro para o open banking. Entenda o que é

O processo do pedido de consentimento oficial terá camadas de segurança. O cliente terá de aceitar o pedido pelo app, que direcionará o usuário para o aplicativo da instituição financeira apontada no consentimento. Para completar o processo de consentimento, precisará se logar nessa instituição financeira escolhida, como forma de evitar fraudes.

"Devemos implantar o pré-cadastro no Original na próxima semana", completa Lins. É mais um lembrete para clientes de que o open banking vai começar e, para participar, ele terá de dar esse consentimento de que quer compartilhar informações com o banco".

O convite, diz o BB, em nota, é apenas uma manifestação de interesse do cliente em compartilhar dados com o banco. "A autorização do compartilhamento de dados só irá ocorrer a partir de 15 de julho, pelo próprio cliente, que irá escolher o que compartilhar, com quem, por quanto tempo e para que finalidade".

O objetivo do pré-cadastro, completa o banco, é "aproximar o tema do cliente e fazer um sensoriamento sobre o interesse do cliente no tema, para retroalimentar estratégias de negócios e abordagens".

Novo calendário e adiamento

Nesta terça-feira, 15, o Banco Central divulgou um novo calendário de implantação da fase 2 do sistema, que vale tanto para pessoas físicas como jurídicas. Nesse calendario, houve o adiamento de algumas etapas, devido à complexidades técnicas dos bancos para se adaptarem e se preparem para esse processo.

Agora, no dia 15 de julho será iniciada a fase de consentimento apenas relativas a informações cadastrais, e apenas para 0,1% da base das cerca de 1.500 instituições participantes do sistema.

Já no dia 2 de agosto os bancos poderá começar a pedir consentimento sobre compartilhamento de dados sobre informações da conta bancária, agora apenas para 0,5% de sua base de cliente.

No dia 16 de agosto começa a fase de pedidos de consentimento para compartilhamento de dados do cliente sobre informações de cartão de crédito para 1% da base de clientes. Por fim, em 30 de agosto, todos esses consentimentos poderão ser ampliados para 10% da base de cada instituição financeira.

Esse primeiro calendário da fase 2 do open banking tem previsão de término no dia 12 de setembro. Apenas a partir dessa data, diz Lins, o sistema irá funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Antes, os dados somente poderão ser trocados das 8h às 18h.

Portanto, o cliente bancário não deve se preocupar caso não receba o pedido oficial de consentimento dos bancos onde tem conta. Esse aviso será distribuído de forma gradual a toda a base de clientes. Lembrando que, como já aconteceu diversas vezes, o calendário do open banking do Banco Central está sujeito a mudanças.

Na fase 4, prevista para dezembro, o usuário poderá começar a consentir o compartilhamento de dados referentes a investimentos, seguros e produtos de previdência com o banco.

O que cada banco está fazendo

Os clientes pessoa física e jurídica do Itaú Unibanco que quiserem iniciar a autorização de compartilhamento de dados com o banco já podem manifestar essa opção aceitando realizar o pré-cadastro pelo internet banking ou se cadastrando em um site criado para isso. Segundo o banco, em nota, esse primeiro contato tem o intuito de verificar qual é o grau de entendimento dos clientes sobre o tema e a pré-disposição das pessoas em compartilhar dados.

O Santander conta que vai disponibilizar aos clientes funcionalidades de gestão financeira no aplicativo, como a consulta de extratos de suas contas fora do banco a partir da evolução do open banking, assim como já foi anunciado também pelo BTG+. O pré-cadastro do consentimento ao open banking está disponível no site, internet banking e app do banco tanto para pessoas físicas como jurídicas.

O Banco do Brasil treina seus assistentes virtuais (Whatsapp – 61 4004.0001 e Google Assistente) para esclarecer dúvidas sobre o open banking desde marçoe também já iniciou a fase de convidar o cliente para participar do open banking, por meio do whatsapp, app, internet banking e e-mail do banco.

Quais são os benefícios do open banking?

Jayme Chataque, superintendente executivo de open banking do Santander Brasil, aponta que a plataforma financeira vai dar liberdade para o cliente deixar o seu dinheiro com quem oferecer as melhores condições. "Conhecendo melhor os dados de clientes, poderemos oferecer produtos e serviços mais aderentes ao perfil e necessidades de cada um, melhorando nossa capacidade de análise de riscos, estimativa de renda, faturamento e definição de . Isso pode até mesmo melhorar o acesso ao crédito para clientes, mesmo no início do relacionamento com o banco" disse o executivo, em nota.

Lins, do Original, dá exemplos práticos. O compartilhamento de dados cadastrais, como endereço, e-mail e dados de identificação, poderão servir para simplificar o processo de abertura de conta à pessoa física ou jurídica que der esse consentimento. "Caso o usuário seja cliente de um banco com credibilidade eu sei que posso confiar na informação e dispensá-la de digitar todas as informações, se desejar abrir conta comigo: esses dados serão pré-preenchidos na hora em que o usuário quiser fazer esse cadastro, inclusive com o intuito de obter empréstimos".

Caso queira compartilhar seus dados financeiros, como o extrato de um ano de sua conta corrente e fatura do cartão de crédito em outra instituição financeira, o banco será capaz de saber qual taxa está sendo cobrada pelo concorrente e realizar uma oferta para diminui-la, conceder mais limite de crédito e dar uma linha de crédito que o cliente pode não ter no concorrente. "Por exemplo, no Original seremos agressivos. Se o cliente vier de um banco tradicional, com alta confiabilidade, vou dar de 20% a 30% a mais de crédito do que ele tem em seu banco atual. Estamos dispostos a correr esse risco porque temos embasamento para isso. A informação de que ele vem de um determinado banco refina e sofistica meu modelo de crédito, tornando o processo mais rápido".

"Se o cliente entender que seus dados podem ser usado para beneficio próprio, o open banking vai deslanchar. Ao á-lo o BC busca aumentar, definitvamente, a concorrência entre os bancos no país", conclui Lins.