Bancos leiloam 270 imóveis com descontos de até 59%

Já no dia 24 de setembro, o Itaú Unibanco realiza o leilão de oito imóveis residenciais localizados em São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Amazonas e Ceará. O pagamento tem 10% de desconto à vista ou parcelado em até 78 vezes. Um apartamento no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, com 370,950 metros quadrados e cinco vagas na garagem, está disponível por lances a partir de 1.388.900 reais.

São Paulo

São Paulo concentra a maior parte dos lotes em disputa, com 47 oportunidades em todo estado. Pelo Itaú Unibanco os destaques são dois imóveis em Santos: uma cobertura Duplex de 155,99 m², com lance a partir de 614.700 reais; e um apartamento dentro de um hotel no bairro Gonzaga com lance inicial de 255.400 reais. Ambos serão leiloados no dia 26. Já no dia 1º de setembro, o banco leiloa um apartamento na Barra Funda com 63,140 metros quadrados e lance inicial de 503.584,87 reais. Já no certame do dia 13 de setembro, do Banco Santander, o destaque é um apartamento em São Bernardo do Campo, avaliado em 200.000 reais, que já possui ofertas.

Como participar

Para participar de qualquer uma das disputas, é necessário se cadastrar no site da Biasi e enviar o lance até a data e o horário marcados para o início do certame desejado. Todos os imóveis contam com o edital na página, que deve ser lido com atenção. Nele, constam as informações necessárias para a aquisição.