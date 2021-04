Bancos leiloam 30 imóveis com até 60% de desconto

Itaú Unibanco, China Construction Bank e Banco Inter leiloam 32 imóveis, entre apartamentos, terrenos e espaços comerciais, com descontos que chegam a 60%.

O Itaú promove, neste mês, dois leilões. O primeiro acontece no dia 22 e inclui 9 imóveis residenciais em São Paulo, Piauí, Santa Catarina, Sergipe, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Já no dia 29 serão 12 lotes em disputa, localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Pernambuco.

Entre os destaques está um apartamento no bairro de Campo Grande, em Santos, de 261,410 metros quadrados de área total e lance mínimo de R$ 1,3 milhões. O lote será leiloado no dia 22 de abril.

Todas as unidades terão 10% de desconto para o pagamento à vista ou parcelamento em até 78 vezes. Débitos com condomínio e o IPTU de 2021 serão quitados pelo vendedor até a data do leilão. Os lances para ambas as disputas podem ser dados presencialmente ou através do site do leiloeiro.

No dia 23 é a vez do Banco Inter levar à leilão 5 imóveis em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Paraíba. O destaque é a disputa por um prédio comercial em São Paulo, no bairro de Santana, com 995,67 m² de área construída e lance inicial de 3,1 milhões de reais. O valor pode ser parcelado em até 240 vezes.

Já em maio o China Construction Bank leiloará dois imóveis comerciais – em Itaperuna (RJ) e Tupã (SP) –, e 4 terrenos em um residencial de Porto Feliz (SP), com valores até 50% abaixo da avaliação. Os interessados devem se habilitar e fazer os lances no site do leiloeiro.

O destaque do certame é um galpão comercial localizado no bairro de Vila Guanabara, em Tupã (SP). O lote possui 7.318,40 metros quadrados de terreno e valor inicial de R$ 3,6 milhões, com incremento mínimo de 10 mil reais por lance. A disputa acontece no dia 14 de maio, às 15h, e será somente online. Em relação aos quatro terrenos de Porto Feliz, eles pertencem ao "Residencial Montana Ville", no bairro de Engenho Velho. Os valores vão de R$ 121 mil até R$ 187 mil.

Outros leilões

O próximo certame da Biasi Leilões acontece dia 19 e leiloará 4 terrenos residenciais em São Paulo, três em Mirassol e um em São José do Rio Preto. Já no dia 30 de abril acontece o leilão judicial de um apartamento no bairro de Santa Cecília, na capital, com área útil de 46,89 metros quadrados e lance inicial de R$ 217.590,34.