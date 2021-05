Bancos realizam leilão de imóveis com lance inicial a partir de R$ 54 mil 

O leilão conta ainda com dois apartamentos residenciais na cidade de Itápolis, em lotes diferentes, um com 33% de desconto e lance inicial de R$ 460.000, o segundo com 32% de desconto e lance inicial de R$ 465.000, ambos desocupados.

Já o leilão dos imóveis do Itaú Unibanco será no dia 27 de maio, quinta-feira, e a leiloeira responsável é a Frazão Leilões. Os imóveis estão localizados nos estados da Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.

Os lances iniciais vão de R$ 54.000 até R$ 414.000. São imóveis abaixo do valor de mercado, com 10% de desconto para pagamento à vista e alguns permitem parcelamento em até 78 parcelas, com sinal de 30%. Os débitos de condomínio e IPTU serão quitados pelo Itaú Unibanco até a data do leilão.

Um dos destaques deste leilão é uma casa no Guarujá, litoral norte de São Paulo, localizada na Av. Professor João Baptista Julião. O local possui uma área construída de 142 metros quadrados e está com lance inicial de R$ 254.800,00. Já em Fortaleza, Ceará, um apartamento de 95m², situado no bairro de Tauape, está com lance inicial de R$ 131.600,00.

Leilão TRT

Nos dias 25 e 27 de maio, às 10h, ocorre o leilão do Tribunal Regional do Trabalho no site da Sato Leilões com descontos de imóveis de até 60%.

No primeiro dia de leilão, o destaque começa pelo prédio de 1.159,36M² na Vila Leopoldina em São Paulo com 60% de desconto e valor inicial de R$ 2.400.000. Há ainda a casa no Tucuruvi de 340m² com 25% de desconto e lance inicial de R$ 1.500.000. Para quem busca um imóvel na praia, o prédio em Santos de 425m² com lance inicial de R$ 1.000.000 e 20% de desconto.

No segundo dia de leilão, um dos destaques é o terreno em Guarulhos com 60% de desconto e 5.380m² com lance inicial de R$ 1.600.000, outro terreno com o mesmo desconto fica na Vila Albertina em São Paulo, com 862m² e lance inicial de R$ 1.200.000.

O prédio na Vila Buarque em São Paulo está com 50% de desconto, tem 153m² e lance inicial de R$ 1.500.000. Na praia, há uma casa com desconto de 60%, possui 244,60m² na Praia Grande com lance inicial de R$ 168.000.

Serviço

Os interessados em realizar o parcelamento dos bens devem apresentar proposta, que será encaminhada para análise judicial, os parcelamentos podem chegar a até 30 vezes. O leilão do Tribunal Regional do Trabalho e do Tribanco serão realizado apenas de forma virtual, com transmissão pelo site da Sato Leilões. Para participar, é necessário realizar um cadastro na página da empresa. Também é importante conferir os editais do evento.

Já os interessados no leilão da Frazão poderão participar pela internet ou presencialmente. As informações sobre todos os imóveis estão disponíveis no site da leiloeira.