Bancos têm descontos em dívidas e crédito na Black Friday

Além disso, até o dia 29 de novembro, aposentados e pensionistas do INSS que solicitarem a portabilidade do seu empréstimo Consignado para o Itaú terão 5% de desconto na taxa. A oferta é válida para todas as solicitações feitas por meio dos correspondentes parceiros. Em financiamento de veículos, os descontos são de até 20% nas taxas de juros para pessoas físicas, variando de acordo com o perfil do cliente e do veículo. Para consórcios, as ofertas também são de 20% de desconto na taxa administrativa para veículos, imóveis, motos e pesados (caminhões e máquinas), concedido no momento da contratação. Já em Seguros, os clientes terão 20% de cashback no valor da parcela na contratação dos seguros Odontológico, Residencial e Automotivo.

Caixa

A Caixa oferece aos clientes pessoa física isenção vitalícia de anuidade na contratação de cartões de crédito Elo e Visa, pontos extras ou cashback, redução de até 99% na aplicação mínima de e desconto de 34% na dos consórcios imobiliário e de veículos. Clientes que contratarem novos cartões de crédito até a próxima segunda-feira, podem usufruir de isenção de anuidade vitalícia nas bandeiras Elo e Visa. Os clientes que já possuem cartão de crédito, podem ter como benefício, pontos extras e cashback, nas compras realizadas entre os dias 22 e 29 de novembro. Para conseguir a isenção da anuidade dos cartões de crédito, os clientes precisam ter um gasto mínimo, compra única ou somadas, até 31 de janeiro de 2022, de acordo com as variantes de cartões das bandeiras Visa e Elo.

Para os clientes que já tem cartões de crédito do banco, os pontos extras podem chegar a 10.000, com benefício extra de 1.000 em transações feitas pelo cartão de crédito virtual gerado pelo app Cartões CAIXA. Já o cashback pode chegar a R$ 100, com benefício extra de R$ 10 no cartão de crédito virtual do aplicativo.

Em relação à aplicação em fundos de investimentos, os clientes podem investir nos quatro fundos com a aplicação inicial diferenciada. Nos consórcios imobiliário e de veículos, os descontos são nas taxa de administração. Contratando, pelo Internet Banking ou aplicativo, o desconto é de 34%, já nas agências e nos Correspondentes Bancários CAIXA, o valor é de 30%.

Santander

O Santander promove suas de Black Friday por meio de suas empresas coligadas: emDia (renegociação de dívidas), Esfera (programa de pontos), Sim (empréstimo pessoal), Santander Imóveis (leilão de imóveis), Webmotors e Santander Financiamentos (autos). Veja abaixo:

emDia

A fintech de renegociação de dívidas do Santander está com uma ação promocional durante todo o mês de novembro, o Feirão emDia:

Renegociação de dívidas com até 90% de desconto

Parcelamento em até 72 vezes

Promoção válida até 30/11



Esfera

A empresa de programa de pontos do banco está com várias ofertas para o mês:

23 a 26 de novembro: ofertas de acúmulo de até 30 pontos por 1 real em compras com pontos + cartão de crédito em produtos de diversos parceiros no site Esfera.

25 de novembro: ação de 50% de pontos de volta em todas as trocas feitas pelo app Esfera

26 e 27 de novembro: ofertas de acúmulo diferenciado em diversos parceiros

Sim

A fintech de empréstimo pessoal do Santander promoverá duas ofertas para a Black Friday:

No período de 23 a 30 de novembro, a Sim promove taxa de juros reduzida de 1,79% para 1,45% ao mês para empréstimos com veículo em garantia (carro ou moto)

Desconto de 10% na taxa de empréstimo pessoal por meio de cupom de desconto disponibilizado nas redes sociais da Sim (@emprestimosim) no dia da Black Friday

Webmotors e Santander Financiamentos: o Black Feirão da Webmotors e da Santander Financiamentos reúne ofertas e condições especiais para veículos nacionais e importados e motos.

São elas:

Taxas de financiamento a partir de 0,57% ao mês com vantagens adicionais para correntistas do Santander

Há também opção de plano de pagamento com 120 dias para vencimento da primeira parcela

Plano Flex: 60% de entrada, 24 parcelas e nos primeiros seis meses o cliente paga só metade do valor da parcela

Oferta de seguro pela Santander Auto, com proteção por até 3 anos e valor total que pode ser diluído nas parcelas de financiamento

Bradesco

O Bradesco também anunciou uma série de medidas, como aumento do prazo de pagamento da primeira parcela no financiamento de veículos de 60 para 90 dias e no crédito parcelado, de 90 para 120 dias. Para o crédito consignado, há desconto de até 10% na taxa para os clientes que trouxerem o contrato para o Bradesco (portabilidade).

No crédito imobiliário, haverá a ampliação de 80% para 90% no financiamento do valor do imóvel, com prazos de até 30 anos, para as propostas realizadas entre 1º e 30 de novembro. Além disso, na abertura de conta corrente pelo app, o novo cliente ganhará a isenção de tarifa na cesta de serviços por 18 meses, independente da cesta contratada. Também será possível a ambos os segmentos, pessoa física e jurídica, renegociarem dívidas em atraso com desconto adicional para pagamento à vista.

Os clientes dos cartões de crédito Bradesco dispõem de ofertas em diversos parceiros, como Apple, Eletrolux, Submarino Viagens, Cinemark e Confraria Grand Cru, em datas especificas durante o mês de novembro,

BB

O BB preparou uma série de ações. Para aqueles que desejam renegociar dívidas, o banco irá dar desconto de até 50% nas taxas médias de juros em comparação com as taxas originalmente contratadas e prazo que pode chegar a até 100 meses. Quem deseja pagar à vista terá desconto de até 95%. A renegociação pode ser feita por meio do Internet banking ou pelo WhatsApp (61) 4004-0001.

Já a Ciclic, plataforma digital de seguros e serviços da BB Seguros, dará 75% de desconto na contratação do Seguro. Os seguros para celular e portáteis, itens de desejo nessa época do ano, estarão com 25% de desconto e para os planos exclusivos para pets, o valor será reduzido em 15% na hora da contratação. Para aproveitar, basta usar o cupom BLACK2021 na compra de qualquer serviço. O Seguro Residencial também estará com um desconto especial e o plano de assistência Saúde Protegida fará parte da promoção ao longo da semana com 10% de desconto. Além disso,no Empréstimo com Garantia Ciclic (prazo a partir de 48 meses com carro em garantia e a partir de 180 meses com imóvel em garantia): a primeira parcela será gratuita, paga pelo parceiro.

PagSeguro

No PagSeguro, durante todo mês de novembro, quem cadastrar uma conta de consumo (como telefone, luz, gás) no débito automático ganha R$5 de volta. Quem comprar pelo Shopping PagBank têm cashback de até 50% nas mais de 100 lojas parceiras. Além disso, quem fizer compras com o cartão da conta PagBank ganha o dobro de números da sorte para concorrer a 200 mil reais em sorteios na promoção prêmio Visa todo dia.

Os clientes que indicarem a abertura de conta a amigos e familiares recebem R$ 10 por cada indicado mais R$ 15 de bônus extra se alcançar 3 indicações. Já quem fizer portabilidade de salário para ganha até 600 reais mais bônus extra de até 60 reais.

Além disso, a PagSeguro lança o cashback para clientes com fundos de investimento de até 100% de devolução sobre os rebates das taxas. Com isto os clientes poderão ter até 1% de rentabilidade adicional ao ano.

Mercado Pago

O Mercado Pago oferece aos clientes que comprarem produtos selecionados no Mercado Livre e parcelarem suas compras utilizando a linha de crédito oferecida via Mercado Crédito poderão ter até 50% de cashback sobre o valor da compra, podendo chegar até 150 reais. O cashback será feito em até 5 dias úteis na conta do titular cadastrado no Mercado Pago. A medida é válida dia 24 e 26 de novembro. Além disso, entre 25 e 30, Mercado Livre terá desconto em produtos específicos, que podem chegar a 50 reais, e serão aplicados na conclusão da compra.

O Mercado Pago também oferecerá cashback para pagamento de contas consumo e bônus de internet para recarga de celular. Até o dia 30 de novembro, os clientes da Vivo que fizeram a primeira recarga do mês pelo app do Mercado Pago, a partir de 30 reais e os clientes da TIM que fizerem a primeira recarga do mês a partir de qualquer valor pelo app do Mercado Pago, poderão ganhar + 10GB de bônus de internet - bônus válido por 7 dias.