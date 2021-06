Bancos vendem 2 mil imóveis com descontos de até 69%

Até o final do mês o outlet de imóveis Resale vende 2.077 propriedades, como casas, apartamentos, salas comerciais e até fazendas em todas as regiões do país com descontos que vão até 69%. O valor se inicia em R$ 17.000.

Os imóveis foram retomados por instituições financeiras ou fazem parte da base de órgãos governamentais. Entre os vendedores estão o Banco do Brasil, Emgea, Consórcio Embracon, BTG Pactual e Caixa Econômica Federal.

A região Centro-Oeste é a que concentra mais ofertas neste mês, com cerca de 914 oportunidades, seguida pela região Sudeste com 550 imóveis, e Nordeste, com 496.

Um exemplo de imóvel que oferece o desconto máximo é uma casa em Medicilândia, no Pará, com valor avaliado em R$ 153.900. Após o deságio de 69%, a unidade está sendo vendida por R$ 47.240.

Já um dos exemplos de maior valor é o de uma fazenda de mil hectares em São Desidério, na Bahia, avaliada em R$ 5 milhões e vendida por R$ 4,3 milhões.

Entre os exemplos de menor valor está uma casa residencial de 31 metros quadrados de área construída em Alvorada, Rio Grande do Sul, avaliada em R$ 21.200. Com desconto de 55%, o imóvel agora é vendido por R$ 9.483.

As unidades estão totalmente quitadas e podem ser adquiridas totalmente online. Para ver os imóveis à venda, o usuário deve acessar o site e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse: por região, tipo do imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).

