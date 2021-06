BASF, LinkedIn, Natura e Visa treinam e querem vagas para pessoas trans

As participantes também receberão apoio para a busca de oportunidades no mercado de trabalho, inclusive com mentorias individuais junto aos grupos de afinidades das companhias. A expectativa é que, ao final da jornada de desenvolvimento, elas tenham todas as ferramentas para planejar suas carreiras.

Para estruturar essas iniciativas, foram mais de 11 meses de preparação, pesquisa e muita conversa com as moradoras da Casa Florescer, que ajudaram a criar o conteúdo, indicando temas e curiosidades que lhes despertavam interesse.

A Startup Wakanda Educação foi convidada a formatar a pedagogia inclusiva, traduzindo os conteúdos para uma linguagem mais conhecida pelas participantes.

Aprendizado

A jornada de aprendizado foi construída baseada em quatro pilares de conhecimento: Amabilidade (cultura, saúde e autocuidado); Autogestão (introdução à informática, educação financeira, matemática e escrita criativa), Socialização (comunicação eficaz, moda, técnica de vendas, primeiro currículo e primeira entrevista) e Resiliência Emocional (roda da vida, mindfulness, psicologia da felicidade e empoderamento).

A BASF contribuiu também com a ferramenta ChatClass, um aplicativo que vai dar suporte para as participantes e viabilizar que o conteúdo seja aprendido de acordo com o tempo de cada uma, respeitando sua individualidade.

Para Gabriel Joseph, líder do comitê de diversidade do LinkedIn, este programa nasceu da vontade deste grupo de apoiar mulheres trans e travestis nos desafios do dia a dia. "O LinkedIn entra com o pilar de trabalho contribuindo com conteúdo de entendimento do mercado corporativo e empreendedor para ajudá-las a ingressarem no mercado que, infelizmente, ainda não reflete a diversidade”.

Já para Milena Buosi, gerente de diversidade e inclusão de Natura &Co América Latina, a empresa pode ajudar a resgatar a cidadania e a autoestima de uma população. “Nossa Política de Valorização da Diversidade estabelece de sensibilização e de educação para engajar os colaboradores a viver uma cultura de inclusão no dia a dia. São os espaços de diálogo com colaboradoras trans que orientam o desenho dessas jornadas”.

Por fim, a Visa quer ajudar com o planejamento financeiro delas. "Temos muito orgulho de ter colaborado para construir essas iniciativas do zero e estamos ansiosos com as transformações que podemos promover na vida dessas mulheres", diz Gustavo Turquia, diretor da Visa do Brasil.

A artista gráfica Camila Gondo, ficou responsável pela identidade visual do programa, participando de escutas e trazendo a proposta da transformação da natureza em harmonia com as cores da bandeira trans (azul, branco e rosa).