BB e Caixa vão deixar Febraban?; ataque em Araçatuba e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (30) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Câmara quer ouvir Guedes, BB e Caixa sobre saída dos bancos da Febraban

De acordo com fontes, a Caixa e o BB acreditam que a Febraban está se posicionando de forma política, o que ambos, controlados pelo governo, discordam

Araçatuba: quadrilha ataca agência bancária, faz reféns e deixa 2 mortos

Quadrilha está fortemente armada e espalhou explosivos pela cidade; polícia orienta moradores de Araçatuba a não sair de casa

Boletim Focus eleva pela 21ª vez projeção da inflação em 2021

Alta dos preços em 2021 deve ser de 7,27%. Para 2022, a alta do IPCA foi calculada em 3,95%

'Telemedicina é oportunidade real de transforma saúde em direito social'

Em entrevista exclusiva ao EXAME IN, Claudio Lottenberg fala sobre preocupação de que corporativismo do setor impeça avanços ao engessar regulação

Petlove capta R$ 750 mi, atrai Riverwood Capital e mira faturar R$ 3 bi

Plano da companhia é mais do que triplicar de tamanho e alcançar receita de R$ 3 bilhões em 2024

Novo Galaxy Watch 4, da Samsung, mede seu percentual de gordura

O smartwatch analisa a sua composição corporal e informa estimativa do seu percentual de gordura; leia teste

26 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Estágio e Trainee: Whirpool, Santander e QuintoAndar têm vagas abertas

Veja outras oportunidades de programas de estágio e traine com vagas abertas nesta seleção da EXAME

Política e mundo

Reformas e novo Código Eleitoral devem avançar nesta semana

No Senado, a expectativa é pelo parecer da PEC 110, a reforma tributária mais ampla, que unifica nove tributos que incidem sobre consumo

IGP-M: inflação do aluguel sobe 0,66% em agosto; alta é de 16,75% no ano

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que responde por 60% do índice geral e apura a variação dos preços no atacado, variou 0,66% em agosto, ante 0,71% em julho

Confiança de serviços melhora em agosto para máxima em quase 8 anos

Índice de Confiança de Serviços (ICS) subiu 1,3 ponto e chegou a 99,3 pontos

Terras indígenas: julgamento sobre marco temporal volta ao STF

Em meio a protestos, ministros decidem se mantêm a exigência de que as etnias só possam reivindicar terras ocupadas antes da promulgação da Constituição de 1988

Foguetes lançados em Cabul no penúltimo dia dos EUA no Afeganistão

Os foguetes foram lançados a partir de um veículo na zona norte de Cabul, onde fica o aeroporto. Ao menos um deles foi interceptado

Enquanto você desligou…

Por que o Uber está demorando tanto? Perguntamos aos motoristas

Alta nos combustíveis e defasagem na tarifa paga pelos passageiros faz com que muitas viagens não se paguem; com isso, motoristas são obrigados a "garimpar" corridas para ter algum

Site vende cerveja com "imposto zero" e desconto de até 68%; veja promoção

O Clube do Malte, plataforma especializada na bebida, terá 260 rótulos com preços fixos de R$ 5,90 a R$ 9,90

Com 26 mil revendedores, a gigante calçadista que o Brasil desconhece

Na pandemia, a Beira Rio quase não parou: as oito fábricas, que reúnem um total de 7 mil funcionários, continuaram a produzir, o que resultou em um estoque confortável

Rayssa acerta última manobra e é campeã no mundial de skate; veja vídeo

A segunda colocada na etapa da Street League Skateboard foi a medalhista de bronze em Tóquio, Funa Nakayama. A brasileira Pâmela Rosa ficou em quarto

Agenda

Nesta segunda-feira (30), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil. Também é divulgado o Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) de agosto, indicador que mede a variação de preços para reajuste de contratos de aluguéis, pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Na China, será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de aosto, que libera os dados da produção industrial no período. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Frase do dia

“A melhor época para plantar uma árvore foi há 20 anos. A segunda melhor é agora” – Provérbio Chinês.

Abertura de mercado

PETR4 quer trocar ativos da #BRKM5 com a Odebrecht" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/ExHboQGm_Hw?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Exame Flash