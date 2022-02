BB Seguridade anuncia R$ 1,83 bilhões em dividendos

A BB Seguridade anunciou nesta segunda-feira a distribuição de 1,83 bilhão de reais em a seus acionistas.

O valor é o "equivalente a aproximadamente 83% do líquido apurado no segundo semestre de 2021, acrescido do saldo de dividendos prescritos relativos a exercícios passados", afirmou a companhia em comunicado.

O pagamento dos dividendos terá como base a posição acionária de 10 de fevereiro, com as da companhia sendo negociadas ex-direito aos proventos a partir do dia 11.

A empresa reportou nesta manhã um lucro líquido de 1,226 bilhão de reais no quarto trimestre de 2021, alta de 33,8% na comparação anual e melhor resultado trimestral desde sua oferta pública inicial de ações (IPO).