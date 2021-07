BB vende imóveis com até 70% de desconto por a partir de R$ 14 mil

Durante o mês de julho o Banco do Brasil (BB) disponibiliza novas ofertas de imóveis, tanto por venda direta no site Seu Imóvel BB, parceria do BB com o outlet de imóveis Resale, quanto por leilão. Estão disponíveis 2.300 propriedades com descontos de até 70%, por valores que vão de 14,2 mil reais a R$ 6,7 milhões de reais.

Todos os imóveis estão quitados e não possuem dívidas a cargo do comprador. As unidades podem ser compradas à vista, com mais 3% de desconto em cima do valor ofertado, ou parcelados em até 12 vezes sem juros. As vendas são realizadas totalmente online.

Além da venda direta, o BB também realiza leilões virtuais intermediados por leiloeiros oficiais. "Imóveis vindos de bases como a do banco são uma oportunidade para quem quer morar ou . Para ambas as finalidades nossa tecnologia dá segurança nessas aquisições”, afirma Igor Freire, CRO da Resale.

Para saber mais sobre os imóveis em oferta, basta acessar o portal Seu Imóvel BB e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse – região, tipo de imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).