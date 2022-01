BBB 2022: quanto você deve poupar para ter o prêmio de R$ 1,5 milhão

Você não precisa entrar e ficar confinado quatro meses no BBB 2022, além de se expor para o Brasil inteiro, para conseguir ganhar o prêmio de 1,5 milhão de reais do programa. Com disciplina e tempo, além de realizar investimentos no , é possível acumular 1,5 milhão de reais para ter uma mais tranquila.

A receita para conseguir acumular um patrimônio relevante é ter paciência e abusar do efeito dos juros compostos sobre o patrimônio aplicado.

Simulações realizadas pelo BTG Pactual Digital a pedido da EXAME Invest mostram que, se por um lado é necessário guardar mais de 20 mil reais por mês -- um valor elevado -- para acumular 1,5 milhão de reais em apenas cinco anos, independentemente de onde se aplica o dinheiro, em 30 anos essa necessidade se reduz a cerca de 2.000 reais com o dinheiro no . Ou seja, quanto mais jovem começar a economizar dinheiro, mais rápido será acumular o valor.

E não é necessário correr muitos riscos para isso. Com uma economia de 1.310 reais por mês, durante 30 anos, e aplicando o valor em uma carteira diversificada de investimentos -- com e fixa --, é possível obter 1,5 milhão de reais já com o desconto da inflação. Já para obter o mesmo valor aplicando na poupança, que rende apenas 70% da e costuma perder da inflação, seria necessário aplicar mais do que o dobro por mês: 3.111 reais.

Veja abaixo as simulações montadas por especialistas do BTG Pactual digital:

Mas, enquanto a volatilidade -- o quanto o valor dos investimentos sobe e desce em dado período -- da carteira diversificada é equivalente a 12,3%, o da carteira de ações sobe para 26,9%.

Uma carteira que fique 100% alocada em ações, portanto, exige sangue frio, aponta Rogério Karp, head de B2C do BTG Pactual Digital. "Além disso, sabemos que durante 30 anos podem surgir gastos imprevistos, como doenças graves de parentes. Caso tenha de resgatar o dinheiro mais cedo do que o previsto, o investidor pode ter prejuízo."

Metodologia

Na simulação montada pelo BTG Pactual digital, a carteira diversificada é composta por investimentos em ações (35% do total alocado), (25%), títulos do Tesouro IPCA (25%) e (15%).

Para calcular a poupança, a plataforma digital do banco de investimentos estimou o retorno nominal com base na média das taxas Selic esperadas pelo mercado de 2022 a 2025 segundo o Relatório Focus. Após esse período, foi mantido o cenário até 2052. O IPCA esperado é calculado da mesma forma. O retorno real, portanto, é a diferença das médias.

Como fundos imobiliários e ações são ativos de renda variável e não há um indicador projetado como referência da rentabilidade, o BTG Pactual digital calculou primeiro o retorno real histórico do IFIX e do desde 2011 e 2001, respectivamente. O retorno nominal, portanto, seria o retorno real histórico + o IPCA esperado.

Já no caso do Tesouro IPCA, escolher apenas a taxa de um vencimento não seria adequado, pois o retorno real total do título leva em conta a taxa de juros real, cupom mais a variação do único do título. Para capturar o retorno total, foi então calculado o retorno real histórico do IMA-B -- índice que acompanha a variação de títulos do Tesouro IPCA -- desde 2003. O retorno nominal, portanto, seria o retorno real histórico + o IPCA esperado.

é fundamental

Karp aponta que a falta de educação financeira no país faz com que o brasileiro corra atrás do melhor investimento. Contudo esse é um hábito que adiciona muito risco à carteira e prejudica os resultados no longo prazo.

"Um exemplo claro desse comportamento é o que aconteceu na própria pandemia. Quando os juros caíram para a mínima histórica, todos correram para a . Agora que os juros voltaram a subir, todo mundo só quer saber de renda fixa. A visão sobre os investimentos não deveria ser dessa forma", pondera o especialista.

O ideal, segundo Karp, é montar uma carteira diversificada que se beneficie das mais diferentes classes de ativos. "Até o investidor conservador precisa ter uma pequena parte da carteira alocada em ativos de risco de forma a balancear os rendimentos em cenários de juros baixos", explica.