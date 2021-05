BBI elege 25 ações para ganhar com a reabertura, com potencial de até 100%

Uma compressão do risco, com sinais de melhora nas campanhas de vacinação, deve levar a uma melhora na performance dos mercados latino-americanos nos próximos meses, que ainda estão bem atrasados frente aos índices globais e de países desenvolvidos, aponta o Bradesco BBI, em relatório desta semana.

Descubra as melhores oportunidades da com a ajuda da Exame Invest Pro

Com esse pano de fundo e a percepção de que esses ativos estão baratos, o banco elegeu 40 que são altamente expostas à reabertura e normalização ecomômica da América Latina. Da lista, 25 papéis são de empresas brasileiras.

Em média, elas têm um potencial de alta de 24% em dólares até o fim deste ano, comparando seus preços-alvos e a cotação atual.

Entre as brasileiras, a ação que tem o maior potencial de valorização da lista é Lojas Marisa (AMAR3), com projeção de ganhos de 104% até o fim desde ano. A equipe liderada por André Carvalho, estrategista de ações do BBI, que assina o relatório, estima um crescimento anual composto de por ação da companhia de 54% entre 2021 e 2023.

Nos próximos dois anos, eles acreditam que as melhores histórias de crescimento de lucro na América Latina devem estar relacionadas com a tese de reabertura econômica, com oportunidades no Brasil, México e Chile.

Olhando para as estimativas de crescimento anual composta do lucro desses ativos entre 2021 e 2023, eles destacam positivamente alguns segmentos, como: varejo de vestuário e departamento de lojas, citando, por exemplo, Lojas Renner (LREN3) e C&A (CEAB3); shoppings, com Multiplan (MULT3) e Aliansce (ALSO3); calçados, com Alpargatas (ALPA4); e concessões de rodovias, com CCR (CCRO3); além de restaurantes e serviços de aeroportos, ressaltando as empresas mexicanas Alsea e Asur.

Abaixo, é possível conferir a lista das 25 ações brasileiras eleitas pelo Bradesco BBI como as mais expostas à tese de reabertura econômica e seus respectivos potenciais de valorização.

Dessa lista, Renner, Alpargatas, Iguatemi, Ecorodovias e BR Distribuidora também fazem parte do portfólio do banco para América Latina de maio.

Confira a seguir a seleção dos papéis:

*O potencial de valorização leva em consideração o preço-alvo do Bradesco BBI para cada papel para o fim de 2021 e a cotação atual.