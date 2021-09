BC chinês proíbe transações com criptomoedas e promete repressão

O Bitcoin chegou a cair 5,5% nesta sexta-feira, 24, depois que o banco central da China disse que iria reprimir o comércio de , proibindo as bolsas estrangeiras de fornecer serviços a investidores do país. Criptomoedas menores também recuam com o éter e o XRP caindo mais de 7%.

Segundo o BC da China, todas as transações relacionadas à criptomoeda são ilegais e devem ser banidas. As autoridades chinesas também veem com urgência a necessidade de erradicar mineradoras de criptomoedas do país, tendo entre os motivos a redução de emissão de carbono.

As de empresas relacionadas a criptomoedas e blockchain também sofreram pressão, com as mineradoras listadas nos EUA Riot Blockchain, Marathon Digital e Bit Digital caindo entre 4,1% e 5,1% no pré-mercado.

No início deste ano, as autoridades chinesas disseram que iriam reprimir a mineração de criptomoedas, provocando uma venda massiva de bitcoin e outras moedas.