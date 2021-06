BC espera inflação acima da meta; vinho por R$1 e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (24) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

PIB dos EUA, GOL Day, capital estrangeiro e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais sobem, com maior otimismo sobre recuperação econômica

CPI da Covid ouve Jurema Werneck e Pedro Hallal nesta quinta-feira

Senadores resolveram antecipar as oitivas para que, na sexta-feira, possam ouvir o deputado Luis Miranda (DEM-DF) e seu irmão sobre pressões na compra da Covaxin

BC aumenta projeção de PIB e espera inflação acima da meta em 2021

Autoridade monetária agora projeta crescimento do PIB de 4,6% este ano; inflação pode chegar a 5,8% ao final de 2021

Contagem regressiva: agenda econômica enfrenta prazo curto e eleições

A 470 dias do primeiro turno das eleições de 2022 e com uma ampla agenda de reformas em debate, governo e parlamentares apostam nos projetos que podem avançar mais rápido no Congresso

Nova empresa de viagens espaciais concorre com Jeff Bezos

O Neptune One atinge uma órbita máxima de 30 km, o que significa vistas épicas, mas nada de gravidade zero

BuzzFeed está próximo de abrir capital via SPAC, diz WSJ

Após comprar HuffPost, veículo mira aquisição da Complex e quer expandir área de e-commerce

Novo exame de sangue mostra se tratamento contra câncer teve efeito em 24h

O ExoSCOPE funciona como uma plataforma de nanotecnologia integrada que identifica vesículas extracelulares no sangue para determinar a eficácia do tratamento

Lojas Renner: mulheres são maioria na liderança e em mapa de sucessão

A varejista de moda Lojas Renner é um dos destaques da 3ª edição do Guia EXAME Diversidade. Entenda como a equidade de gênero na empresa é referência para o mercado

Com visual antecipado em vazamento, Windows 11 é anunciado pela Microsoft

Entre as novidades da versão mais recente do sistema operacional está o fato de que o botão de iniciar foi movido para o centro da tela

Nike fortalece fator ESG com agenda de costumes progressista

Posicionamentos em relação a pautas como feminismo e racismo ajudam a marca a se manter forte em um período de conflitos geracionais e polarização política

Presente nos celulares com 5G, Qualcomm quer ficar mais conhecida

Em entrevista para Exame, o presidente da Qualcomm para a América Latina fala sobre a era do 5G, carros conectados e os planos da empresa para o futuro

Política e mundo

Entenda a cronologia da negociação da compra da vacina Covaxin

Negociação do Planalto para adquirir imunizante indiano durou 97 dias, enquanto contrato com a Pfizer demorou 330 dias para ser assinado

IPCA pode ir a 6,5% com reajuste da bandeira vermelha

A bandeira vermelha patamar 2 pode vigorar até dezembro em meio à maior hídrica dos últimos 90 anos

País mais feliz do mundo busca mão de obra estrangeira

Líder no ranking de "países mais felizes do mundo" tenta solucionar déficit de mão de obra, um dos mais graves da Europa

Tarifas de Trump contra China causaram bilhões em perdas, diz Fed

Exportadores não reportaram valor correto de vendas para China de modo a garantir benefícios tributários. Perda para o governo americano foi de US$ 10 bilhões em receita, segundo análise do Fed

Enquanto você desligou…

Marca venderá vinho por 1 real no Dia Internacional do Rosé

A promoção acontecerá na sexta-feira, 25, a partir das 15h. A distribuição dos vinhos Cliché com simbólico será limitada a uma garrafa por CPF

De campanha presidencial a fuga da polícia: a louca vida de John McAfee

Milionário chegou a ser acusado de assassinato, fugiu de Belize, no Caribe, concorreu à presidência dos EUA e até afirmou que revelaria a identidade do criador do bitcoin

John McAfee é encontrado morto em prisão na Espanha

O fundador da empresa de segurança digital morreu aos 75 anos de idade. Ele estava preso desde outubro do ano passado

Agenda

O Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho do país. Por lá, ainda tem a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre de 2021.

No Brasil, será divulgado o Caged. O índice mede a criação das vagas de empregos no país e é um bom indicador da economia nacional.

Frase do dia

“O melhor líder não é necessariamente aquele que faz as melhores coisas. Ele é aquele que faz com que pessoas realizem as melhores coisas” -- Ronald Reagan.

