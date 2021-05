Berkshire Hathaway volta ao azul e anuncia lucro de US$ 11,7 bi

A Berkshire Hathaway, conglomerado de investimentos do mega-investidor Warren Buffet, retornou ao azul no primeiro trimestre de 2021. A empresa anunciou nesta sábado, 1°, de 11,7 bilhões de dólares, com ganhos no mercado acionário e melhora de seus investimentos em seguros. Há um ano, logo depois do impacto que a covid-19 teve nos mercados, a empresa de Buffett havia apresentado prejuízo bilionário de 49,7 bilhões de dólares

Os lucros operacionais também subiram em relação ao ano passado, de 5,8 bilhões para 7 bilhões de dólares.

O conglomerado tem uma grande operação no mercado de seguros, bem como estradas de ferro, serviços básicos, fabricantes industriais e varejo. Além disso, tem grandes negócios no mercado acionário. Uma mudança nas regras contábeis americanas associou o lucro líquido da empresa a um reflexo da performance no mercado de do país, enquanto que o resultado operacional reflete sua grande cadeia de negócios.

O mercado acionário norte-americano cresceu durante o primeiro trimestre, impulsionado com o desenrolar da vacinação nos EUA e expectativas de uma retomada econômica pujante.

A empresa também realiza neste sábado um evento para seus acionistas. Warren Buffett, 90, anos, estará de volta aos palcos neste sábado, 1º de maio, para liderar o encontro anual de acionistas de sua holding de investimentos, a Berkshire Hathaway. Ao seu lado, o parceiro de seis décadas, Charlie Munger, 97 anos, retornando ao evento depois da ausência excepcional em 2020 por causa da pandemia.

Neste ano, pela segunda vez consecutiva, o encontro conhecido como a "Woodstock dos Capitalistas" será realizado de forma virtual por causa da covid-19.