Biden debate risco climático com reguladores de Wall Street nesta segunda

O presidente americano Joe Biden deve encontrar reguladores do mercado financeiro dos Estados Unidos nesta segunda-feira, segundo a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, em declaração reportada pela agência de notícias Reuters.

Por trás do encontro estão alinhamentos sobre prioridades do governo Biden. Um deles é mitigar o risco das consequências do aquecimento global sobre o resultado das empresas americanas (e do mercado financeiro como um todo).

Além disso, Biden deve discutir com os reguladores do mercado financeiro medidas para fomentar o crédito aos americanos.

Nesta semana, o presidente Biden deve continuar com a agenda de encontros com congressistas democratas e republicanos para avançar com os pacotes de estímulos à infraestrutura dos Estados Unidos.

Na sexta-feira, o democrata deve receber na Casa Branca o presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, e o presidente do Alto Conselho para Reconciliação Nacional do Afeganistão, Abdullah Abdullah, na próxima sexta-feira para discutir a retirada de tropas dos EUA em meio a um crescimento de conflitos entre forças afegãs e o Talibã ao redor do país.

Na primeira reunião cara a cara entre eles, Biden tentará assegurar Ghani e Abdullah sobre o apoio dos EUA ao povo afegão, o que inclui assistência diplomática, econômica e humanitária, afirmou a Casa Branca em comunicado. Biden também repetirá sua promessa de garantir que o país nunca se torne um porto seguro para grupos terroristas.

