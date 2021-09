Bill Gates capta US$ 1 bilhão com ajuda de CEOs para projetos sustentáveis

“O modelo aqui é o que aconteceu com a eólica, a energia solar e o íon de lítio”, disse Gates. “Esses produtos tinham preços muito altos em comparação com as técnicas convencionais e, felizmente, Alemanha e Japão e outros compradores financiaram a expansão da escala, e agora esses produtos se encaixam no tipo normal de métricas de investimento dos clientes.”

A diferença agora é a velocidade. Os governos que assinaram o Acordo de Paris sobre o clima em 2015 se apressam para cumprir a meta de meados do século de alcançar o zero líquido, o que requer não apenas cortes de emissões, mas também a remoção de dióxido de carbono da atmosfera terrestre.

Nove das maiores economias do mundo e muitas empresas, incluindo a BlackRock, se comprometeram a atingir esse objetivo.

“O caminho para a energia solar e eólica foi um caminho de 30 anos para torná-lo competitivo frente aos hidrocarbonetos”, disse Fink. “Não temos 30 anos. Não temos 10 anos.”

Gates, que estimou o custo de zerar as emissões líquidas em US$ 50 trilhões, espera que seu programa se torne um modelo de cooperação público-privada para enfrentar a ameaça da mudança climática.

Pensando em mudar de carreira? Invista na sua carreira com o maior portal de negócios. Assine a EXAME.