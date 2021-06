Bitcoin é arriscado? Veja como investir com segurança

Recentemente, um ataque cibernético sofrido pela Colonial Pipeline, empresa que administra oleodutos nos Estados Unidos, despertou a atenção do mercado financeiro. O motivo: os hackers exigiram o pagamento do resgate em bitcoin, e o FBI conseguiu recuperar parte das . Mas, afinal, elas não seriam irrastreáveis? É realmente seguro na moeda?

As transações em bitcoin são registradas no chamado blockchain, sistema que funciona como um grande banco de dados. É um histórico de troca de informações que não podem ser alteradas, revisadas ou adulteradas — o que garante uma maneira segura e transparente de manter um registro auditável em tempo real dessas movimentações. E as autoridades podem, sim, rastrear os pagamentos para identificar atividades criminosas.

Mas há outro fator que costuma preocupar quem deseja investir em bitcoin: o risco de custódia. Vamos explicar a seguir.

Como investir em bitcoin com segurança

Ao investir diretamente em bitcoin, você pode armazenar o saldo em uma carteira digital de uma exchange, especializada em criptoativos. Na plataforma, é possível depositar seus reais e convertê-los em criptoativos.

Mas muitas corretoras costumam armazená-los em poucas carteiras, algumas vezes multimilionárias, e que atraem hackers mal-intencionados. Caso a corretora não tenha um fundo para usar em situações emergenciais como um roubo e arcar com as perdas, elas acabam sendo socializadas entre todos os usuários com saldo na plataforma.

Portanto, caso queira investir em uma exchange, lembre-se de ter cuidado ao escolher para ter certeza de que a empresa é idônea. Mas, se estiver em busca de uma opção mais segura, pode optar por um fundo de investimento especializado.

Fundos de bitcoin

Eles funcionam como os fundos multimercado ou de , em que há um gestor que fica responsável por tomar as decisões de alocação por você. São cobradas taxas de administração e, em alguns casos, de performance, de acordo com a valorização do fundo.

O BTG Pactual, por exemplo, oferece o BTG Pactual Bitcoin 20 Fundo de Investimento Multimercado, com valor mínimo de 1 real para o investimento. Ele está disponível na plataforma do banco para todos os clientes e é isento de . Já a é de 0,50% ao ano, enquanto a liquidez é D+3 (três dias úteis após a solicitação).

O fundo é composto de 20% de bitcoin e 80% em . Deste volume, 55% é alocado em títulos do Tesouro , 20% em Certificados de Depósito Bancário ( ) e 5% em operações compromissadas.

Há também uma segunda opção de fundo, o BTG Pactual Bitcoin 100 FIC FIM. Ele é feito para investidores qualificados que desejam investir em um fundo que aplica 100% do patrimônio em bitcoin, com aporte mínimo de 1.000 reais.

O percentual investido em bitcoin de cada um dos fundos segue uma regra da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que permite o investimento integral em criptomoedas apenas para fundos destinados a pessoas físicas ou jurídicas com mais de 1 milhão de reais investidos. Ou para investidores profissionais, com mais de 10 milhões de reais aplicados.

As duas representam, portanto, uma boa via de acesso ao mercado. Afinal, o investidor consegue expor seu patrimônio à valorização da criptomoeda sem ter de se preocupar com o melhor momento de compra ou de venda e, em especial, com a custódia dos ativos.

