Bitcoin bate US$ 47 mil e tem novo alvo, diz analista técnico do BTG

Depois de cair para a faixa de 30.000 dólares há cerca de um mês, o bitcoin engatou um movimento de recuperação de . Era negociado em torno de 47.500 pontos no encerramento da semana nesta sexta-feira, 13 de agosto. Ou seja, com uma valorização de cerca de 60% em quatro semanas.

A pergunta que o investidor se faz é se a criptomoeda mais popular e conhecida do mundo pode repetir os patamares de negociação vistos entre fevereiro e maio, quando esteve na casa de 50.000 dólares.

O tema foi abordado na live "A Semana na ", do analista técnico Otto Sparenberg, do BTG Pactual digital. O programa semanal vai ao ar toda sexta-feira à noite, por volta das 20h, no canal da EXAME Invest no YouTube.

"Nesta semana, o bitcoin performou bem e saiu da consolidação que acompanhamos por muito tempo. No diário, ele está em busca de um alvo. Teve o primeiro alvo atingido em 41.582 dólares; o segundo alvo foi de 200% do movimento; e o terceiro alvo em 261%, próximo à faixa dos 49.600 dólares", afirmou o analista técnico do BTG Pactual digital.

Sparenberg, porém, fez o alerta para quem se animou com a alta aproximada de 60% em quatro semanas. "Essa volatilidade pode ser para cima e para baixo", afirmou.

No programa, Sparenberg analisou as tendências para o , para índices setoriais de da B3 e de small caps como Grupo Soma (SOMA3), Metal Leve (LEVE3), que subiu mais de 10% na semana que passou, e Qualicorp (QUAL3), que despencou 23,5% nos últimos cinco pregões.

Confira abaixo a íntegra do programa com o analista técnico do BTG Pactual digital: