Bitcoin e demais criptoativos: crash ou hora de entrar na baixa?

A impressionante queda de até 35% do bitcoin, o criptoativo mais famoso e negociado de todos, ganhou as manchetes mundo afora e dividiu economistas, analistas e investidores. Em questão de horas, bilhões de dólares evaporaram em valor de mercado com a maior onda vendedora da história desses ativos. Afinal, trata-se do estouro da bolha ou de uma oportunidade rara de compra desses ativos na baixa?

Para ser mais exato sobre a queda monumental: o valor de mercado de todos os criptoativos passou em uma semana de 2,55 trilhões de dólares para 1,66 trilhão de dólares, segundo dados da CoinMarketCap (veja gráfico abaixo). Uma soma de cerca de 900 bilhões de dólares.

Nesta manhã de quinta-feira, 20 de maio, a criptomoeda mais negociada do mundo aparenta estabilização. É negociada na casa de 39.000 dólares, ainda 20% abaixo do patamar de uma semana atrás e mais de 50% abaixo do recorde de um mês atrás, mas em alta de 30% em relação ao pior momento da véspera, quando bateu em 30.200 dólares.

"O bitcoin cai mais de 40% do seu pico menos de um mês atrás. Quais investidores institucionais são imprudentes o suficiente para em pseudo-ativos tão arriscados e voláteis e sem valor intrínseco? Eles deveriam ser demitidos na hora se fizerem uma aposta tão imprudente e especulativa", escreveu no Twitter o economista Nouriel Roubini, um especialista em crises que anteviu o estouro da bolha imobiliária americana em 2008.

Roubini faz referência a um dos fatores que certamente mais fizeram o bitcoin se valorizar mais de 100% em 2021, quando atingiu o patamar recorde de 64.900 dólares em meados de abril. Grandes investidores institucionais, como a Tesla de Elon Musk e a empresa de tecnologia Microstrategy, vieram a público assumir que estavam investindo na criptomoeda, o que certamente influenciou muitos investidores pessoa física a adotar o mesmo caminho.

Mas na mesma medida em que não faltaram críticos a apontar o componente elevado de especulação e risco que envolve as -- algo que os defensores também admitem, é justo dizer --, estes não hesitaram em ir a público dizer que os fundamentos que sustentam o bitcoin, o ethereum e outros continuam a existir. E que o investimento com visão no médio prazo é mais justificado do que nunca.

"Se eu gostava de algo quando os preços estavam altos, é uma aposta segura dizer que eu vou gostar ainda mais quando os preços estiverem baixos", afirmou Bill Miller, famoso investidor de Wall Street que comandou por anos o fundo Legg Mason Value Trust, que bateu o índice S&P 500 por mais de uma década consecutiva. As declarações foram dadas em entrevista à CNBC.

"As entidades que eu controlo adquiriram 111.000 bitcoins e não venderam um único satoshi", disse Michael Saylor, CEO da MicroStrategy. Satoshi é o termo que representa a menor fração possível para um bitcoin. Saylor é um famoso entusiasta do bitcoin. Foi dele a ideia de usar as reservas da MicroStrategy para comprar a criptomoeda e fazer da empresa uma das pioneiras da ideia, antes de PayPal, Tesla, Visa e outras que decidiram investir no setor.

A forte onda vendedora teve como estopim na quarta-feira, dia 19, o anúncio de novas restrições do governo da China para a negociação de criptoativos. Mas é um movimento que já vinha de pelo menos uma semana. O principal gatilho foram decisões e comentários sucessivos daquele que até pouco tempo atrás era considerado o principal embaixador do bitcoin e outros ativos, Elon Musk.

Na quarta da semana passada, dia 12, ele anunciou que a Tesla não iria mais aceitar bitcoin como moeda de pagamento pelos carros da Tesla, revertendo uma decisão que ele havia anunciado no início do ano e que ajudou a fazer disparar as cotações. Dias depois, deu a entender que poderia se desfazer das reservas da empresa nessa criptomoeda.