Black Friday da Gol tem passagens aéreas com até 30% de desconto

A Gol anunciou nesta quinta-feira, 25, sua campanha de descontos para a Black Friday. Apresentados em live com Sabrina Sato, a companhia dará até 30% de desconto em passagens aéreas para viagens entre março e julho de 2022.

No Nordeste, a companhia oferece 30% de desconto para voos com destino a Salvador, João Pessoa, São Luís e Natal. Para Fortaleza, o desconto é de 25%.

No Sudeste as passagens têm 25% de desconto caso o destino seja Vitória. No Centro-Oeste, passagens para Bonito estão com 25% de desconto.

Para acessar os descontos, basta entrar na live e copiar o código da promoção, clicando na região do país no lado direito da tela. Depois, basta inseri-lo na compra no site da companhia.

