"Black Friday" de imóveis dá até 70% de desconto na casa própria; entenda

Estamos naquela época do ano em que a maioria das pessoas planeja substituir smartphones, computadores e eletrodomésticos por modelos mais novos e modernos. Estou falando de um período em que diversos produtos e serviços têm 50%, 60% e até 80% de desconto. Sim, é a ela que me refiro, a Black Friday.

Ela é um dos principais eventos de varejo com o intuito de promover ofertas especiais. E, apesar de ter sido criada originalmente nos Estados Unidos, a Black Friday ganhou popularidade no Brasil em 2010 e acabou se consolidando no país como uma data para movimentar o comércio em lojas físicas e e-commerces no mês de novembro.

Se você der um “google” aí no seu computador ou celular, provavelmente encontrará diversas ofertas dos mais diferentes segmentos. E na última sexta-feira do mês, quando de fato chega a data da Black Friday, é possível encontrar verdadeiras pechinchas. Mas o que talvez você não saiba é que há um ramo do comércio que mantém os preços “promocionais” o ano inteiro.

Trata-se de um ramo específico do setor imobiliário, que possibilita que pessoas comprem imóveis residenciais e comerciais com até 70% de desconto, sem contar a possibilidade de parcelamento em até 420 meses, conforme opção de parcelamento apresentada pela instituição financeira responsável. Provavelmente você já ouviu falar dele, mas devido ao desconhecimento, deixou passar a oportunidade de compra.

E antes que você pergunte, não tem nenhuma pegadinha. Dá para usar todas as facilidades para a compra de imóveis no modelo tradicional, como crédito imobiliário e o uso do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), com uma grande vantagem: dá para comprar um imóvel por até menos da metade do seu de mercado.

Estou falando do ramo de leilões de imóveis. Se você já sonhou em comprar a casa própria e desistiu devido aos preços salgados do metro quadrado ou mesmo por não ter o valor total de entrada, essa pode ser uma maneira para que você possa sair do aluguel ou, ainda, adquirir imóveis como investimento e, dessa forma, obter renda extra.

Sei que quando a esmola é demais todo santo desconfia e você pode estar suspeitando da possibilidade de comprar um imóvel com tantas facilidades. É esse um dos motivos para que a ideia de comprar imóveis de leilão seja pouco difundida. Devido à desconfiança, há uma enxurrada de imóveis sendo leiloados todos os dias, durante o ano inteiro, com praticamente ninguém para “brigar” por eles:

Eu digo que não há praticamente ninguém neste mercado pois houve casos de leilões visualizados por mais de 11 mil pessoas em que apenas uma deu o lance e ficou com o imóvel. Ou seja, além de imóveis com um percentual de desconto altíssimo e possibilidade de parcelamento, você nem precisa se preocupar com a concorrência, pois ela é quase inexistente.

E, se você tem interesse em adquirir um imóvel com até 70% de desconto, devo dizer que o momento não poderia ser melhor. Afinal, com a inflação nas alturas, a busca por ativos reais ganha força.

Inflação acima de 10% faz com que aluguéis de imóveis voltem a ser um bom investimento

Se antes, com a inflação sob controle, comprar imóveis de leilão já era uma boa alternativa, agora as coisas ficaram ainda melhores. Isso porque com a disparada da inflação, que atingiu 10,67% nos últimos 12 meses até outubro, os investidores estão buscando ativos reais. Em tempos de inflação alta, o dinheiro na conta perde valor. E, convenhamos, com o atual cenário político no Brasil, na ficou mais arriscado.

Os imóveis sempre foram considerados um porto seguro para o investidor brasileiro. Os contratos de aluguel são corrigidos pelo IGP-M. É, portanto, um investimento que gera renda extra e protege o seu dinheiro da inflação.

A consequência disso é que o mercado imobiliário nunca esteve tão aquecido quanto agora. Para você ter uma ideia do que digo, estima-se que haja um crescimento de 12% no segmento em relação ao ano anterior, o que implica em uma alta de mais de R$ 11 bilhões em vendas no Brasil em 2021:

E essa é uma ótima notícia para quem quer comprar imóveis de leilão. Isso porque os imóveis dessa modalidade de compra foram avaliados em um outro momento de mercado, com uma defasagem de pelo menos 5 a 10 meses, de acordo com reportagem do Estadão, ou seja, no período de pandemia, quando boa parte dos produtos e serviços estavam extremamente descontados.

E, em um contexto em que o mercado de imóveis está passando por um aquecimento inesperado, com alta procura do público geral, falta de novos produtos (lançamentos) e a alta nos preços de materiais de construção, comprar uma casa ou apartamento do modo tradicional pode implicar em pagar um valor excessivamente mais caro do que o comum.

Mas ainda há uma oportunidade para comprar imóveis a preços descontados, pois, como dito anteriormente, a modalidade de leilões está em constante Black Friday. E, se você está receoso por não ter conhecimento suficiente para dar um lance e arrematar, não há motivo para se preocupar.

Atualmente, alguns cursos profissionalizantes estão sendo oferecidos justamente para aqueles que desejam aprender sobre o mercado de leilões de imóveis e conquistar a sonhada casa própria. Em questão de poucos meses, eles se encarregam de ensinar pessoas comuns, como eu e você, os “macetes” para arrematar imóveis com média de 50% a 70% de desconto com uma metodologia muito simples.

E, se você ficou interessado na possibilidade de comprar um imóvel pagando um valor muito inferior ao que ele de fato vale e ainda com a possibilidade de financiá-lo em até 420 meses, tenho uma boa notícia para dar. Neste momento, há uma série de vídeos online disponível para interessados em aprender como comprar imóveis de leilão.

Trata-se de um dos primeiros treinamentos a serem oferecidos no Brasil, ministrado por um professor que adotou este ramo como profissão e já arrematou mais de 200 imóveis em promoção em um período de 11 anos. Além disso, ele viveu este mercado na própria pele e compartilha as experiências de tudo o que já fez para adquirir imóveis com desconto.

Estou falando de Lerry Granville. Ele conheceu os leilões de imóveis da pior maneira possível, quando teve seu apartamento colocado em leilão por inadimplência. A tragédia fez com que ele conhecesse um mercado bilionário e pouquíssimo explorado, que possibilitou não somente que ele saísse da falência, como também acumulasse patrimônio milionário só com a compra de imóveis.

Agora, você terá a oportunidade de aprender com alguém que realmente conhece o mercado de leilões e vai te mostrar estratégias para fugir dos financiamentos imobiliários inflacionados pela alta dos juros:

QUERO SABER COMO COMPRAR IMÓVEIS COM ATÉ 70% DE DESCONTO E FINANCIAMENTO DE ATÉ 420 MESES

Você pode comprar a casa própria pela metade do valor original ou usar essa estratégia para ter renda extra

O treinamento chamado ‘Maratona Milionária: Leilões de Alta Lucratividade’ é o primeiro a ensinar sobre arrematação de imóveis de leilão no Brasil. Ele foi criado por Lerry Granville, empresário, investidor, analista criminal, perito judicial e CEO de empresas de recuperação e segurança de dados.

Sim, ele faz muitas coisas, mas o seu maior mérito é já ter formado 27 milionários em menos de um ano, a partir do curso de arrematação de imóveis que ele criou com mais de 11 anos de experiência na área.

Mas por que Granville se propôs a ministrar esse curso? Houve uma época em que ele esteve “na pior”. Envolveu-se em dívidas, pegou empréstimos e no fim assistiu o seu próprio apartamento sendo tomado pela financiadora para ir à leilão. E, quase sem nenhum real no bolso, ele tomou conhecimento de um mercado bilionário, cheio de oportunidades e praticamente sem concorrência. Assim, conseguiu se reerguer a partir de imóveis e hoje tem um patrimônio milionário apenas com este ramo.

Granville se deu conta que o treinamento que criou atraiu dois perfis de alunos: aqueles que desejam aprender o método de arrematação de imóveis de leilão para comprar a casa própria com desconto. E aqueles que, como investidores, vêem no curso a possibilidade de fazer desse método uma profissão e fonte de renda, como foi o caso deste aluno:

Sei que o salário de R$ 500 mil parece sensacionalista em um primeiro momento, mas para quem começa no ramo de leilões sabe que se trata de algo completamente normal. Isso porque, a depender do valor dos imóveis arrematados, que podem chegar a valer milhões de reais, a comissão recebida é proporcional. Ou seja, você pode ganhar “boladas” de dinheiro no mês com apenas um tiro certeiro, chegando a média mensal de R$ 500 mil, como no caso mostrado acima.

A escolha é sua: você pode fazer disso o seu trabalho ou, então, usar o que Granville quer lhe ensinar para sair do aluguel. Seja qual for a sua decisão, a porta de entrada é essa. Para começar, você só precisará:

Ter fácil acesso à internet;

Um computador; e

Estar disposto a aprender.

Se você tiver esses três requisitos, o resto ficará por conta de Granville. A partir do dia 17 de novembro, ele disponibilizará as primeiras 4 aulas do curso de forma 100% online e 100% gratuita. Para garantir a sua vaga, basta fazer seu cadastro aqui.

Mas não se engane: não é porque as primeiras aulas serão gratuitas, que elas não são realmente boas. Na verdade, há conteúdos ali que já podem te dar as instruções necessárias para encontrar seus primeiros clientes, bem como arrematar bons imóveis de leilão e conquistar comissões gordas por isso. E, quem sabe, ter resultados semelhantes a este aqui:

Esse flat em Moema, bairro nobre de São Paulo, foi comprado com 50% de desconto; veja como fazer o mesmo

Para que você perceba o potencial do método de arrematação que Granville irá ensiná-lo, aqui vai um exemplo prático. Gostaria que você desse uma olhada no imóvel abaixo. Como você pode ver, este flat valia originalmente R$ 485.806,00 e estava localizado em um dos bairros mais nobres da cidade de São Paulo, em Moema:

No entanto, após ir a leilão, ele foi arrematado por 50% do valor de mercado, a R$ 242.676,78, ou seja, pela metade do preço. E esse imóvel ainda tem uma curiosidade, pois estava em “pool de locação”. Isso significa que há uma empresa no prédio que aluga e cuida do imóvel sem que seja preciso fazer nada, com zero dor de cabeça, além de contar com uma valorização anual superior a qualquer outra aplicação convencional do mercado.

E se você pensa que arrematar imóveis em leilão envolve uma grande burocracia, uma vez que podem estar ocupados, está muito enganado. Infelizmente, ainda existe o mito de que a desocupação é um processo demorado, no entanto, uma das aulas do curso de Granville ensina o “macete” para tornar tudo isso mais simples.

Ele o chama de “conflito dos 100 reais”. Imagine que você arrematou um apartamento que foi a leilão, como o que eu te mostrei acima, e ele ainda está ocupado. Assim que o leilão for finalizado, você paga o lance proposto, seja ele parcelado ou à vista, e o dinheiro é enviado para quitar a dívida que originou o leilão. Até aí tudo bem.

Porém, o que a maioria dos que arrematam não sabe é que, para acelerar o processo, é preciso pagar a taxa de uma guia de condução do oficial de justiça para fazer a desocupação. Só que quando a arrematação é feita, o valor desta guia não está incluso no preço que você pagou pela arrematação. Ou seja, o pagamento deve ser feito por fora.

Essa guia é tudo o que você precisa para tomar o controle da situação. E para obtê-la não é preciso conhecimento jurídico nenhum, muito menos de um advogado. É só preenchê-la, anexá-la ao processo do leilão e avisar o juiz. E você ficará espantado em saber, mas R$ 100 são suficientes para fazer acelerar em até 5 vezes a desocupação do seu imóvel.

Acabei de apresentar a você apenas uma das coisas que Granville aprendeu ao longo de 11 anos arrematando imóveis de leilão e que agora ele quer ensinar a você neste curso:

Acesse 4 aulas totalmente online e gratuitas para aprender a comprar imóveis com até 70% de desconto

Se ficou interessado na possibilidade de comprar imóveis com até 70% de desconto, saiba que você pode, mesmo que seja um iniciante, pois além de aproveitar o momento ideal do mercado, terá o auxílio de Granville, que possui experiência de mais de 11 anos neste ramo.

Após fazer a sua inscrição para o treinamento que ele está oferecendo, você poderá ter acesso a:

4 aulas gratuitas com Lerry Granville;

com Lerry Granville; Uma formação completa que vai te dar todos os subsídios necessários para se tornar um assistente de arrematação começando do zero;

que vai te dar todos os subsídios necessários para se tornar um assistente de arrematação começando do zero; Uma lista premium de imóveis , com os imóveis que Granville está avaliando para compra no momento. É uma sugestão de leilões que estão acontecendo agora e que você já pode participar;

, com os imóveis que Granville está avaliando para compra no momento. É uma sugestão de leilões que estão acontecendo agora e que você já pode participar; Livro “O guia Definitivo do Arrematante de Sucesso”, escrito por Granville e que será entregue em sua casa.

As 4 primeiras aulas gratuitas serão disponibilizadas a partir do dia 17 de novembro. E pode ficar tranquilo, pois você não precisará pagar nenhum centavo sequer para acessar todo o conteúdo das aulas.

E por que isso? Bom, Granville sabe que o mercado de leilão de imóveis ainda está permeado de muitos tabus. Por isso, ele decidiu abrir os primeiros conteúdos do seu curso sem cobrar nada. Com isso, você pode entrar lá, assistir aos vídeos, entender melhor o que ele está oferecendo e só depois decidir se de fato quer seguir com o método dele.

Honestamente, não vejo uma razão para que você não acesse o conteúdo. Assista às primeiras aulas sem assumir nenhum compromisso no link abaixo:

