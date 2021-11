Black Friday de imóveis: startup EmCasa anuncia descontos de até 40%

A Black Friday no Brasil vai ganhando cada vez mais abrangência em termos de setores que aderem às promoções. O mercado de imóveis é um deles. A startup EmCasa, que potencializa e dá mais assertividade ao trabalho do corretor com soluções digitais, melhorando a experiência de compra e venda dos clientes, lançou a campanha Black November EmCasa, com descontos de 7% a 40% em imóveis de São Paulo — capital e região do ABC — e Rio de Janeiro.

A campanha incentiva proprietários que queiram aumentar a atratividade de seus imóveis na sua plataforma e vendê-los com mais agilidade a aplicar os descontos e oferece em troca maior visibilidade a esses imóveis em uma página exclusiva, com investimento de mídia direcionado, destaque no site, em redes sociais e portais parceiros.

Segundo dados do Índice FipeZap, divulgados em junho passado, o percentual médio de desconto negociado em transações de compra e venda no Brasil é de 6%. Isso significa que, em tese, os descontos oferecidos estão acima do que se pratica no mercado em condições normais, sem que haja campanhas específicas.

Em geral, essa diferença de preços entre o valor anunciado e o efetivamente registrado na compra e venda pode chegar a 30% em São Paulo, segundo apontou a mais recente edição do Índice Especulômetro EXAME-Loft.

Um dos imóveis que já estão na página do Black November EmCasa fica no bairro de média-alta renda do Paraíso, na zona sul de São Paulo: o baixou de 1,3 milhão de reais para 980.000 reais, com um desconto de 24,62%.

A campanha da EmCasa é válida para todos os potenciais compradores que realizarem visitas presenciais ou virtuais ao imóvel no mês de novembro, com a possibilidade de conclusão de todo o processo de compra em até seis meses.

“Nos desafiamos por buscar maneiras de oferecer as melhores oportunidades para quem compra e mais agilidade para quem vende. Estamos felizes com a perspectiva de mais de 100 negócios sendo fechados neste mês com resultado positivo para todas as partes”, afirmou Gustavo Vaz, CEO e fundador da EmCasa.

Os proprietários interessados em oferecer desconto em seu imóvel devem já tê-lo anunciado na plataforma e podem aplicar a redução diretamente em seu anúncio no site. Já os clientes interessados em conhecer os imóveis devem acessar as páginas exclusivas que reúnem as ofertas da Black November e o regulamento da campanha.

A EmCasa foi fundada em 2018 pelos empreendedores Gustavo Vaz, Lucas Cardozo e Gabriel Laet. Em julho deste ano, a proptech — como são chamadas as startups dedicadas ao segmento de imóveis — anunciou um aporte de 110 milhões de reais em uma rodada Series B para acelerar os planos de expansão.