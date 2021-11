Black Friday: EXAME Academy libera descontos de até 70% em cursos e MBAs

A Black Friday na Exame Academy já começou e vai muito além de uma sexta-feira de promoções. O braço de educação da Exame está oferecendo descontos que chegam a até 70% do valor original de cursos livres e MBAs.

Durante todo o mês de novembro, é possível acessar conteúdos sobre carreira, desenvolvimento pessoal, ESG e finanças por valores muito abaixo do original. O objetivo é oferecer descontos para te ajudar a dar um upgrade na sua carreira ainda em 2021.

Confira os cursos e MBAs com desconto:

Saia na frente na conquista da sua certificação CFP (Certified Financial Planner).

Prepare-se para conquistar sua certificação CEA (Certificação ANBIMA de Especialistas em Investimento).

Aprenda desde os conceitos-chave da inovação até o passo a passo para colocá-los em prática.

Domine os caminhos para construir produtos, gerenciar projetos e montar times com mais agilidade.

Descubra as ferramentas para se tornar mais produtivo no trabalho e em seus planos pessoais.

Transforme-se em uma referência em marketing e publicidade da nova era.

Aprenda a transformar dados em conhecimento e gerar insights relevantes aos negócios.

Aprenda as habilidades indispensáveis para o gestor de projetos do futuro.

SAIBA MAIS SOBRE OS CURSOS LIVRES, ESPECIALIZAÇÕES E MBAS COM ATÉ 70% DE DESCONTO

Black Friday: você sabe como surgiu?

O desespero já tomava conta dos comerciantes: os produtos de Natal estavam literalmente a caminho de suas lojas, mas não havia espaço para colocá-los nas gôndolas. Como vender do dia para a noite as mercadorias destinadas ao tradicional feriado americano de Ação de Graças, que haviam empacado nas prateleiras, e liberar espaço para os itens natalinos?

Foi nesse contexto que, no fim da década de 1950, na cidade da Filadélfia, nos EUA, surgiu a Black Friday, o dia seguinte ao feriado do Dia de Ação de Graças (que sempre cai na última quinta-feira de novembro), marcado por grandes descontos para acabar com os estoques da loja.

O pontapé inicial foi dado por um grupo de comerciantes locais que se uniu para divulgar que os preços estariam muito mais baixos que o normal. Resultado: a população foi em peso às lojas para aproveitar as liquidações, e a Filadélfia viveu um dia de caos.

Por aqui, a Black Friday não surgiu a partir da necessidade de queimas de estoque. Como no Brasil não há feriado de Ação de Graças, não é preciso liberar as prateleiras da noite para o dia. Também não havia motivo para dar grandes descontos em mais uma sexta-feira de novembro.

Embora varejistas como o Magazine Luiza fizessem promoções após datas festivas, foi só a partir de 2010 que empresas de e-commerce se juntaram para criar sua própria Black Friday — na mesma data que nos EUA — mas com o objetivo de divulgar as compras na internet. Desde então, esse fenômeno vem crescendo.

Gasto ou investimento?

Ao mesmo tempo em que a Black Friday se popularizou no Brasil, o interesse da população por educação financeira e desenvolvimento pessoal e profissional também cresceu, impulsionando o chamado lifelong learning.

O conceito refere-se ao aprendizado contínuo, pelo qual o profissional adquire conhecimento de forma constante e não apenas focado nas etapas formais da educação (ensino básico, graduação, mestrado, doutorado e assim por diante).

Os adeptos do lifelong learning estão sempre buscando aprender habilidades e comportamentos que auxiliem não só em suas funções técnicas, mas também na construção de um profissional cada vez mais buscado pelas empresas: empático, resiliente, com boa comunicação, com capacidade para liderar e trabalhar em equipe.

Nesse contexto, a Black Friday pode ser vista como uma data não apenas para gastar comprando bens e produtos físicos, mas também para no conhecimento e no desenvolvimento pessoal e profissional. É o caso da Black Friday da Exame Academy, que traz ofertas de dezenas de cursos e MBAs para alavancar a sua carreira.

Não gaste, invista em você: confira as ofertas da Black Friday da Exame Academy

Sobre a EXAME Academy

A EXAME Academy é a plataforma de educação digital da EXAME, que nasceu para acelerar o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Nela, os alunos têm acesso ao conhecimento indispensável e essencial para o mercado de trabalho do futuro, através de conteúdo original e da melhor curadoria em Finanças Pessoais, Investimentos, Tecnologia, Carreira, Marketing Digital, Inovação, Desenvolvimento Pessoal, Empreendedorismo e mais.

Quero aproveitar a Black Friday para dar um upgrade na minha carreira