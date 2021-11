Black Friday: Produto com defeito ou compra cancelada? Veja como resolver

Você conseguiu aproveitar as promoções da Black Friday. Contudo, depois da compra, começaram a aparecer problemas. Produto com defeito, compra cancelada e descumprimento da entrega são algumas dos principais dificuldades que os consumidores encontram neste momento. Caso esses contratempos aconteçam, saiba quais seus direitos e como solucioná-los da melhor forma.

Veja abaixo as dicas do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) de como resolver os principais problemas da Black Friday:

Prazo de entrega indefinido. É permitido?

Devido ao aumento do fluxo de vendas, algumas lojas optam pela “estratégia” de não informar o prazo de entrega. Contudo, a indefinição de um tempo máximo para que o produto chegue a sua casa é considerada prática abusiva e ilegal, de acordo com o 39, XII do Código de Defesa do Consumidor. Se você comprou um item com prazo de entrega indefinido, contate o fornecedor e tente definir um tempo de envio razoável tanto para ele quanto para você.

O que fazer caso a loja atrase o prazo de entrega?

Segundo o artigo 35 do CDC, o atraso no tempo de entrega caracteriza descumprimento de oferta. Você pode exigir entre outro produto equivalente ou desistir da compra e restituir integralmente o dinheiro já pago, incluindo o frete, e também eventuais perdas e danos decorrentes da demora. É recomendável enviar a solicitação por escrito à loja, como e-mail ou carta com AR (aviso de recebimento), a fim de ter um comprovante.

A loja deu um prazo de 90 dias para entrega. É legal?

O fornecedor pode determinar, antes da compra, qualquer prazo para a entrega do produto, e isso não torna a prática ilegal. O que não é permitido é o descumprimento desse tempo ou alterar o status da compra para “prazo indefinido”.

Minha compra foi cancelada, o que eu faço?

Segundo o CDC, as ofertas devem ser cumpridas pelos fornecedores. Sendo assim, não há justificativa para o cancelamento da compra. Caso isso aconteça, a empresa estará infringindo o artigo 51 do código e você pode exigir a entrega do produto (já que não se beneficiará mais das promoções da Black Friday) ou a devolução do valor pago.