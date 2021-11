Black Friday: Reclame Aqui alerta sobre novos problemas em compras

O CMO do Reclame Aqui, Felipe Paniago, alerta que é preciso estar atento às promessas de prazos muito curtos para a entrega dos produtos. “Registre todas as etapas do seu processo de compra e guarde todos os e-mails enviados pela loja, para se certificar de que o prazo de entrega vai ser cumprido e garantir que você terá maneiras de realizar uma troca, caso seja necessário, ou cobrar a empresa pelo produto”.

Novo padrão de prazos

O atraso na entrega começava a ser apontado como problema principal apenas nos dias e semanas seguintes à promoção, quando consumidores comunicavam que não haviam recebido os produtos no prazo prometido. Na sexta-feira de promoção e nos dois dias anteriores, as principais reclamações estavam relacionadas a propaganda enganosa, problemas com pagamento ou disponibilidade de produtos.

Mas em 2020 esse padrão mudou com a promessa de prazos mais agressivos. Em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, grandes varejistas online passaram a oferecer entregas para o dia seguinte, depois para o mesmo dia e, finalmente, para poucas horas após as compras.

O novo padrão de prazo de entrega virou uma das formas de as lojas virtuais tentarem se colocar como uma alternativa para compras rápidas, competindo com as lojas físicas. Esse movimento se acelerou no ano passado, uma Black Friday predominantemente virtual, em um período de restrições ainda rígidas para o comércio físico devido à pandemia. Mas este ano houve um novo aumento significativo do benefício, mesmo com a reabertura das lojas de rua e dos shoppings.

Mudança de perfil dos produtos

Um dos fatores que contribuem para a redução do prazo de entrega prometido pelas lojas online é a própria mudança dos tipos de produtos que passaram a ser oferecidos com descontos na Black Friday. Neste ano de inflação e renda menor, produtos de consumo como sabão, fraldas e até itens de mercearia, como arroz e feijão, estão nas páginas de ofertas das grandes lojas virtuais.

São tipos de produtos que supermercados já costumavam entregar no mesmo dia. Mas até eletrônicos pequenos, como celulares, estão sendo vendidos com entrega prometida em até três horas na capital paulista. Eletrônicos maiores, como aparelhos de TV, estão sendo vendidos para entrega no dia seguinte.

