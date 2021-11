Black Friday tem dobro de cashback e CDB por R$1; veja promoções

Com a proximidade da Black Friday, bancos e corretoras e lançaram promoções destinadas aos investidores. Entre elas estão dobro de cashback e aportes, CDBs por 1 real e até moletons para quem abrir conta. Veja abaixo:

BTG

Os clientes do BTG+, banco digital do BTG Pactual (BPAC11), que fizerem compras com o cartão virtual entre os dias 22 e 29 de novembro contarão com o dobro de benefícios no Invest+, programa de cashback que converte o valor gasto no cartão em investimentos nos , Bitcoin ou ESG. Além disso, também serão oferecidos descontos de 50% na migração de planos e benefícios exclusivos nos parceiros e na BTG Shop. Durante a semana, também terão muitos descontos exclusivos oferecidos por parceiros do BTG+, como Privalia, Shop2Gheter, Shell Box, Tok&Stock, Omint, Insider, Petlove e Leiturinha.

“A Black Week do BTG+ é uma oportunidade para oferecer aos nossos clientes uma experiência que dure além de um único dia, com benefícios que durem por mais tempo, incentivando inclusive a conscientização para a importância de ”, diz Flavia Janini, head de produtos e serviços transacionais do BTG+.

Para participar, o cliente deve ter o Invest+ ativo até a data da aplicação e estar com o pagamento das faturas do cartão de crédito em dia. Não é válido para programas de pontos. O cashback adicional máximo é de R$ 1.000 no período de 22 a 29 de novembro. Já para compras parceladas feitas na Black Week, o cashback adicional é aplicado somente na primeira parcela.

Warren

A plataforma Warren disponibiliza até o dia 30 de novembro o dobro de aportes no valor de até 300 reais. A ação é válida para novos clientes e para quem ativar a conta pela página da campanha. Já para clientes que já possuem investimentos, estes poderão indicar até 10 amigos e, para cada indicado que fizer o primeiro depósito, o cliente que convidou ganhará R$ 100.

Órama

Na Órama, a campanha de Black Friday acontece entre os dias 22 e26 de novembro. Na ação, os clientes terão taxas diferenciadas para quem aplicar em CDBs do Portocred. O rendimento para o período de 24 meses é de 13,50% ao ano. O mínimo para investir é R$ 1. O estoque é limitado.

Guide

A Guide Invetsimentos, está oferecendo moletons para os primeiros 500 novos clientes que usarem um cupom de desconto e investirem a partir de R$ 100 na plataforma. Para o novo cliente ter direito ao moletom, é necessário abrir conta, usar o cupom #moleshow na aba de promoções e investir R$ 100 na plataforma da corretora em até 48 horas após a utilização do cupom. A promoção é limitada para os primeiros 500 novos clientes que fizerem o trâmite descrito acima.

Modalmais

Na Modalmais, no dia 26 de novembro, a corretora vai oferecer descontos de até 65% em produtos da Eleven Financial. Também há promoções destinadas ao segmento de previdência, com aportes dos fundos Schroder Icatu Prev Low Vol FI MM, Spx Lancer Icatu Prev FICFI MM e Lis Icatu Previdenciário FI MM reduzidos de R$ 10 mil e R$ 5 mil para R$ 1 mil. Fundos do Credit Suisse com condições especiais: CS Top 30 e o CS Top estarão com aporte inicial reduzido de R$ 10 mil para R$ 1 mil. Plano anual da calculadora de Imposto de Renda para operações na de Valores por R$ 130, em vez de R$ 180.

Inter

O Inter divulgou uma série de promoções desde descontos em todas as compras dentro da plataforma, condições especiais em consórcios, empréstimos, investimentos, passagens aéreas e frete grátis em várias lojas. Entre os destaques estão crédito debitado na hora com cashback turbinado durante todo o mês de novembro e aumento do limite de crédito para cerca de 400 mil clientes. Serviço de consórcio para carro ou moto com promocional de R$ 40 reais válidos pelos próximos seis meses. Além disso, na categoria de Home Equity e Financiamento Imobiliário, o Inter disponibilizará voucher de 3 mil reais para usar no Inter Shop.

Na frente de investimento, o cashback será turbinado para os clientes que aplicarem em ofertas públicas e, em relação aos ativos de renda fixa, a rentabilidade será maior e com taxas reduzidas. Os ativos serão anunciados nas lives semanais pelo Super Aplicativo. Para os correntistas que,aumentarem sua posição em fundos em pelo menos 5%, terão aumento em 10% no valor de cashback pago pelo período de 1 ano.

B&T

A corretora de câmbo B&T oferece isenção completa de tarifas para transferências entre Brasil e Estados Unidos, a partir de 500 dólares - os únicos custos do cliente serão com o câmbio e IOF. A oferta é válida entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro. As transferências serão realizadas através da rede Ripple - plataforma padrão em blockchain.