Black Friday das viagens: até 70% de desconto em hotéis; e 40% em pacotes

Vila Galé

A rede de hotéis e resorts oferece descontos para estadas em nove de suas unidades em uma campanha que vai até segunda-feira, 29.

Hotéis de cidade (Paulista, Rio de Janeiro, Salvador e Fortaleza)

De R$ 545 para a partir R$ 289 por noite, em quarto standard single ou duplo, com café da manhã.

Resorts all inclusive

De R$ 1,500 por R$ 999 por noite, por pessoa, em apartamento duplo.

As promoções da campanha são para hospedagens entre 2 de março e 30 de junho de 2022. As reservas terão de ser feitas obrigatoriamente através do central de atendimento da Vila Galé (disponível pelo número 071 4040 4999 das 08h00 às 19h30, ou pelo email brasil.reservas@vilagale.com) ou no site, com o código promocional Blackfriday.

Vila Galé Portugal: estadas entre 26 de novembro e 31 de março de 2022 (excluindo o período do réveillon, de 27 de dezembro de 2021 a 2 de janeiro de 2022)

As 24 unidades de quatro estrelas estarão com um por noite a partir 50 euros, em quarto standard single ou duplo, com café da manhã.

Já uma noite em quarto standard single ou duplo nos hotéis de cinco estrelas – o Vila Galé Sintra e o Vila Galé Collection Palácio dos Arcos – e no agroturismo Vila Galé Douro Vineyards tem um valor a partir de 80 euros.

Abreu Viagens

As ofertas são válidas até domingo, dia 28, e incluem destinos como Rio de Janeiro, Natal e Porto de Galinhas, no Brasil, e opções no exterior como a região do Caribe, Peru e Maldivas.

As ofertas nacionais chegam aos 50% de desconto, enquanto destinos do Caribe têm até 57% off. As Maldivas têm descontos de até 35% em hospedagens com regime all-inclusive ou pensão completa.

4 noites de hospedagem no Hilton RJ Copacabana com 50% de desconto

A partir de R$ 1.680 por pessoa em apartamento duplo (viagem em maio).

4 noites em maio no Siyam World Maldives, em regime all-inclusive

A partir de US$ 1.861 por pessoa em apartamento duplo.

A Abreu também oferece condições especiais de parcelamento durante a Black Friday. Para conferir detalhes e condições das ofertas, acesse o site.

Aprenda a seu dinheiro para realizar sonhos! Comece agora.