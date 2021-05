BlackRock aumenta aposta no Brasil e B3 passa a negociar novos ETFs

Por enquanto os produtos estarão disponíveis apenas para investidores qualificados, aqueles com capital investido superior a 1 milhão de reais, mas a tendência é que estejam disponíveis para pessoas físicas e investidores menores em um futuro próximo, segundo a BlackRock.

Essa é a segunda aposta da gestora para o Brasil. Em novembro do ano passado, a BlackRock disponibilizou 37 ETFs via a listagem de BDRs – 35 de e 2 de commodities. Em fevereiro, 11 desses ETFs foram liberados para negociação de pequenos investidores, seguidos de outros 12, que foram liberados em março. Com os novos produtos, a BlackRock passa a ter 65 ETFs negociados no país.

“Como sempre dizemos, o nosso propósito é fazer a internacional mais simples e acessível para o investidor brasileiro. Com esses, totalizamos 65 BDRs de ETFs listados na B3 e desses, 23 já estão disponíveis para todas as pessoas físicas e nossa intenção é que, em breve, todos estejam”, disse, em nota, Carlos Takahashi, presidente da BlackRock no Brasil.

Os dois lançamentos vêm menos de um ano após as mudanças regulatórias aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em setembro de 2020, a autarquia autorizou o lançamento de ativos com lastro em ETFs e permitiu acesso por qualquer investidor pela primeira vez no país.

Confira a lista dos 12 novos BDRs de ETs negociados a partir de hoje:

ETF Nome do ETF Ticker BDR Exchange 1 IEV iShares Europe ETF BIEV39 NYSE Arca 2 IVE iShares S&P 500 Value ETF BIVE39 NYSE Arca 3 IVW iShares S&P 500 Growth ETF BIVW39 NYSE Arca 4 EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF BFAV39 Cboe BZX 5 HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF BHEF39 Cboe BZX 6 MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF BMTU39 Cboe BZX 7 EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF BEMV39 Cboe BZX 8 QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF BQUA39 Cboe BZX 9 SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF BSIZ39 NYSE Arca 10 IHI iShares U.S. Medical Devices ETF BIHI39 NYSE Arca 11 EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF BEFG39 Cboe BZX 12 VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF BVLU39 Cboe BZX 13 IYG iShares U.S. Financial Services ETF BIYG39 NYSE Arca 14 EFV iShares MSCI EAFE Value ETF BEFV39 Cboe BZX 15 IWF iShares Russell 1000 Growth ETF BIWF39 NYSE Arca 16 DGRO iShares Core Dividend Growth ETF BGWH39 NYSE Arca 17 ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF BCWV39 Cboe BZX 18 FXI iShares China Large-Cap ETF BFXI39 NYSE Arca 19 EWC iShares MSCI Canada ETF BEWC39 NYSE Arca 20 EWA iShares MSCI Australia ETF BEWA39 NYSE Arca 21 EWL iShares MSCI Switzerland ETF BEWL39 NYSE Arca 22 EWQ iShares MSCI France ETF BEWQ39 NYSE Arca 23 USRT iShares Core US REIT ETF BUSR39 NYSE Arca 24 REET iShares Global REIT ETF BGRT39 NYSE Arca 25 SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF BSUS39 NASDAQ GM 26 XT iShares Exponential Technologies ETF BXTC39 NASDAQ GM

