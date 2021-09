BlackRocks Startups: as escolhidas em programa de empreendedorismo negro

O hub de inovação BlackRocks Startups acaba de anunciar o resultado da seleção do programa de aceleração de startups voltado para o crescimento econômico e escalável dos negócios liderados por empreendedores negros, o Grow Startups 2021.

Esta é a segunda edição do programa, idealizado pela BlackRocks Startups, em parceria com o banco BTG Pactual. “Queremos repetir o sucesso da edição anterior, quebrando paradigmas, como ter o dobro da média nacional de mulheres líderes de startups, representando 20% das aceleradas, e altas performances financeiras em um mercado retraído, com empresas apresentando um aumento de 89% dos clientes e 55% do faturamento”, diz Maitê Lourenço, CEO da BlackRocks Startups.

A executiva também reforça a importância de outras parceiras, como com TikTok e AWS. "Com essa renovação, buscamos reforçar os principais compromissos do TikTok no Brasil, que são a busca pela equidade, inclusão e diversidade, assim criando um ambiente acolhedor para nossa comunidade. Essa parceria nos permitirá contribuir, ainda mais, para o desenvolvimento de projetos liderados por negros nas mais diversas áreas e esperamos trocas enriquecedoras de conhecimento e experiências”, afirma Handemba Mutana, diretor do TikTok for Good no Brasil.

O Grow Startup

O Grow Startup é um programa gratuito que visa colocar os participantes em contato com o ecossistema de startups no Brasil. O programa terá duração de quatro meses, com uma dedicação média de 15 horas semanais, quando serão realizadas reuniões tanto em conjunto com as demais startups participantes do programa, quanto de forma individual – sempre online. É necessário, ainda, que os fundadores estejam sempre presentes nesses encontros.

Além disso, as selecionadas vão contar com uma série de suportes adicionais como workshops com membros do time do TikTok, créditos de 5 mil dólares por dois anos em ferramentas e recursos da Amazon e acesso ao programa de conexão das startups com grandes empresas, sempre com o objetivo de fortalecer a rede de networking dos empreendedores, bem como criar oportunidades de negócios e acesso a fundos de investimentos.

Todos os encontros serão online e para participar é necessário que ao menos um dos fundadores seja negro. “Queremos que negócios inovadores estejam no radar do ecossistema de startups no Brasil e que estes negócios tenham oportunidades de acesso e principalmente que mostrem seus diferenciais em um mercado que pouco valoriza nossa inteligência”, diz Lourenço.

Abaixo, a lista com os nomes das classificadas nesta edição, realizada em parceria com o BTG Pactual, o TikTok e AWS:

Afropython – São Paulo/SP - Cofundador Felipe Morais

Solução de impacto social que se propõe a ajudar pessoas negras a entrarem no mercado de tecnologia através de educação e da inspiração.

Diamondlog – São Paulo/SP - CEO Pável Lelis

Solução especializada em ciência de dados. Realizam a automatização de tarefas de vendas e operações através da inteligência artificial.

EduCar – Sergipe/SE – CEO Mab Abreu

Soluções inteligentes em realidade virtual e aumentada para o contexto educacional.

How to Lab – São Paulo/SP – CEO Glauce Pereira

Soluções inovadoras para ISO/IEC 17025 em laboratórios de água e efluentes, para que operem com qualidade.

{Parças} – Minas Gerais/MG – CEO Alan Almeida

Desenvolvimento de soluções de Bootcamps atrativas, em que o fluxo do dinheiro gera abundância, equidade e transformações socioambientais positivas.

Seja Troca – Rio de Janeiro/RJ – CEO Tarso Otávio

Software de gestão, engajamento e inclusão da diversidade nas empresas. Conectam empresas a diversidade e inclusão.

TeamHub – Minas Gerais/MG – CEO Tatiana Santarelli

HRtech com plataforma de Gestão de cultura organizacional. Descomplicam a cultura da empresa, para que tenha maior vantagem competitiva no mercado.

VôContigo – Mato Grosso/MT – CEO Ivonete Ramos

Plataforma especializada e exclusiva para o público 60+, que transporta e acompanha o idoso de forma segura, humanizada e afetiva.

Zentek – São Paulo/SP – CEO Ailton Cardozo

Plataforma de Assistência focada IoT, Gadgets e Tecnologia. Conectam suporte de TI online e presencial.