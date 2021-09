Blackstone tem lucro recorde com venda de hotel e cassino em Las Vegas

A Blackstone, um dos maiores grupos de investimentos e private equity do mundo, chegou a um acordo para vender o hotel e o cassino The Cosmopolitan, em Las Vegas, para a MGM Resorts International e um pool de investidores por 5,65 bilhões de dólares (cerca de 30 bilhões de reais).

Trata-se do negócio mais rentável da história da Blackstone: o deve chegar a 4,1 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 10 vezes o valor originalmente investido, segundo carta a investidores obtida pelo The Wall Street Journal.

A Blackstone, fundada em 1985 por Stephen Schwarzman, que é o CEO do grupo, tem cerca de 685 bilhões de dólares em ativos sob gestão.

O The Cosmopolitan é um dos complexos de hotel com cassino mais novos de Las Vegas, tendo sido inaugurado em novembro de 2010 pelo Deutsche Bank, que havia assumido depois de calote do desenvolvedor Ian Bruce Eichner. A Blackstone adquiriu o The Cosmopolitan do banco alemão em 2014.

O negócio recém-acertado segrega a propriedade do cassino e do hotel dos direitos de operação. Estes foram adquiridos por 1,6 bilhão de dólares pela MGM, que tem seus próprios negócios na cidade conhecida como a capital dos jogos de azar.

Uma parceria que inclui o braço da Blackstone para real estate adquiriu o hotel e o cassino por 4 bilhões de dólares. Outros investidores são a Stonepeak Partners, um grupo especializado em infraestrutura, a Cherng Family Trust, um family office de Las Vegas, e o Panda Restaurant Group.

A venda da Blackstone representa mais um exemplo de uma tendência dos negócios em Las Vegas: a venda das propriedades para que os grupos possam se concentrar no business de operação dos cassinos e dos hoteis.

Em agosto, a MGM vendeu sua divisão de real estate, a MGM Growth Properties, para a Vici Properties por 17,2 bilhões de dólares.

Apesar da pandemia e da em muitos segmentos do turismo, os negócios em Las Vegas se recuperaram rapidamente: em julho, mais de 3,3 milhões de pessoas visitaram a cidade, o equivalente a 90% do mesmo mês em 2019.

No Brasil, há alguns anos há uma ala de parlamentares que busca legalizar a atividade de cassinos e jogos de azar, sob a alegação de que pode gerar receitas e empregos para o país. No início deste mês, o presidente da Câmara, Arthur Lira, criou um grupo de trabalho para debater a questão.