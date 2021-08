'Block trade' com Rede D'Or movimenta R$ 2,6 bi na B3; ação cai 5%

Um grande leilão com as da Rede D'Or (RDOR3) movimentou cerca de 2,64 bilhões de reais na B3 na manhã desta terça-feira, 31. O "block trade", como é conhecido no mercado, saiu a 70,00 reais por papel, ou 4,5% abaixo do de fechamento de ontem.

Foram ofertadas 37,7 milhões de ações na operação, superando o montante inicialmente estimado de 30 milhões de papéis, conforme divulgado de forma antecipada na B3. O volume corresponde a 1,9% do capital social da companhia. Neste momento, os ativos RDOR3 recuam 4,6%.

A venda das ações foi intermediada pelo Bank of America, segundo dados da plataforma de negociação Profit Chart. Já as compras vieram do próprio BofA (27 milhões de papéis), JPMorgan (quase 7 milhões) e Morgan Stanley (cerca de 4 milhões).

De acordo com o site Brazil Journal, os vendedores seriam GIC e Carlyle, que possuíam respectivamente 23% e 8,9% da empresa e fariam agora uma saída parcial de suas posições. O fim do lockup, regra das ofertas de ações que impede a negociação dos papéis por um prazo de 90 dias, possibilitou a operação.

No fim de maio, a Rede D'Or fez uma oferta subsequente de ações, que movimentou 4,9 milhões de reais. Cada papel saiu, na ocasião, a 71 reais.

Outro fator também pode ter motivado o leilão agora, aponta o site. O rebalanceamento do MSCI hoje, que deve atrair um fluxo de compra estimado de 11 milhões em ações da companhia.

O leilão bilionário com as ações da Rede D'Or foi encerrado às 11h12 na .

Abaixo, é possível ver o momento em que os papéis começam a ser negociados neste pregão e o expressivo volume financeiro registrado no primeiro minuto:

No radar da companhia ainda, a Rede D'Or decidiu, em reunião realizada ontem, não lançar uma oferta pública voluntária para aquisição da rede diagnóstica Alliar (AALR3).

Em comunicado enviado ao mercado na noite da última segunda, a empresa informou que a desistência deve-se à "ocorrência de eventos que resultaram na impossibilidade lógica de uma oferta". Os papéis da Alliar recuam 12% nesta sessão.